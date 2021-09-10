Логотип Sobesednik.ru
Сегодня, в 16:36

За два года в Москве число вакансий выросло на 55%, а число резюме – на 1%

На одну вакансию в сфере IT в столице приходится 1,7 резюме

Фото: соцсети

В 2020 году в столичном здравоохранении работали 414,1 тысячи сотрудников, что составляет 5,2% от общего числа трудоустроенных граждан в Москве. Об этом в соцсетях сообщает Комплекс экономической политики Москвы.

Еще больше сотрудников приходится на сферу IT и телекоммуникаций. В 2020 году там было занято 7,3% рабочих в Москве. Доля вакансий в этом сегменте продолжает расти и сейчас в столице на одну вакансию приходится всего лишь 1,7 резюме. В здравоохранении расклад гораздо сложнее – соотношений вакансий и соискателей 1:3.

Всего за два года число предложений на рынке труда выросло на 55% при том, что число резюме выросло лишь на 1%.

Теги: #работа

Рубрика: Деньги -> Деньги

Поделиться статьей
Комментарии для сайта Cackle
Персона
Культура и ТВ 2 часа назад

Алексей Горбунов: Если тебя мочат с двух сторон – все в порядке, ты панк

Общество 6 дней назад

В тюрьму за вирус: В России за три года нет ни одного оправдательного приговора по статье о заражении ВИЧ

Общество 1 неделю назад

Цирк с конями: Как корреспондент "Собеседника" полюбил Жириновского за 500 рублей

Расследование 1 неделю назад

Мэрия, МВД и школы: Где еще работала служба санобработки, чей сотрудник задержан по делу об отравлении арбузом из "Магнита"

Расследование 1 неделю назад

Найден самый дорогой дом в России - за 40 млрд рублей. Фирма его владельца получала заказы от МИД и Управделами президента

Расследование 1 неделю назад

Кто убил отца Александра Меня?

Деньги 17 часов назад

Гречка дороже 100 рублей? Предотвращаем очередную гречневую панику, публикуя цены

Деньги 1 день назад

Не нашел, а украл. Подобрали на улице кошелек с деньгами? За это могут отправить в тюрьму

Технологии 1 день назад

FacePay заработала на всех станциях московского метро

Деньги 3 дня назад

Банковские вклады: где сегодня выгоднее хранить деньги

Деньги 4 дня назад

Глава ЦБ допускает дальнейший рост ставки. Понижать ее пока точно не будут

Технологии 4 дня назад

Apple отключила в России функцию "Частный узел", скрывающую IP-адрес

Деньги 4 дня назад

Всемирный банк откажется от выпуска рейтинга Doing Business из-за давления на составителей

Деньги 6 дней назад

Активисты обвинили Тинькофф Банк в увольнении сотрудницы, защитившей себя и коллег от допнагрузок

Деньги 1 неделю назад

Птицефабрики недовольны уходом сотрудников к работодателям с зарплатой выше

Деньги 1 неделю назад

"Рейтинг выделениями не спасти": в сети критикуют Путина за сумму, выделенную на ликвидацию аварийного жилья

Авто 1 неделю назад

"Лечат наши уши лапшой": в сети жестко встретили предвыборную "пустышку" от "Единой России"

Деньги 1 неделю назад

Доходы рынка страхования вырастут на 10% из-за ковида, хакеров и изменения климата

Деньги 1 неделю назад

Путин поручил правительству проиндексировать в 2022 году зарплаты военных и силовиков

Деньги 1 неделю назад

Ставка поднята. Что последует?

Деньги 1 неделю назад

"Должен же кто-то оплачивать "Северный поток"-2, кредиты Беларуси и восстановление Сирии"

Деньги 1 неделю назад

ЦБ вновь поднял ключевую ставку. С начала года она выросла на 2,5%

Технологии 1 неделю назад

Газпром объявил о завершении строительства газопровода "Северный поток-2"

Авто 1 неделю назад

Водителям дали возможность предъявлять свидетельство о регистрации машины в виде QR

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика