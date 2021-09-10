За два года в Москве число вакансий выросло на 55%, а число резюме – на 1%

В 2020 году в столичном здравоохранении работали 414,1 тысячи сотрудников, что составляет 5,2% от общего числа трудоустроенных граждан в Москве. Об этом в соцсетях сообщает Комплекс экономической политики Москвы.

Еще больше сотрудников приходится на сферу IT и телекоммуникаций. В 2020 году там было занято 7,3% рабочих в Москве. Доля вакансий в этом сегменте продолжает расти и сейчас в столице на одну вакансию приходится всего лишь 1,7 резюме. В здравоохранении расклад гораздо сложнее – соотношений вакансий и соискателей 1:3.

Всего за два года число предложений на рынке труда выросло на 55% при том, что число резюме выросло лишь на 1%.