Заместитель Собянина: Москве нужны ещё 200 тысяч мигрантов

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов оценил нехватку трудовых мигрантов в столице в 200 тысяч человек.

«Эта проблема остается, сегодня Москве не хватает порядка 200 тыс. мигрантов. И мы надеемся, что в ближайшее время ограничения на их въезд в страну будут смягчаться», — сказал он в интервью газете «Известия».

Сейчас на рынке происходит рост цен на труд мигрантов, так как компании переманивают их более выгодными условиями труда, пояснил Ефимов.

Также он считает оправданным падение стоимости столичной недвижимости, которая резко подорожала во время пандемии коронавируса.