Дзюба отказался играть против Словакии и Словении из-за физической и эмоциональной формы

Футболист Артем Дзюба сообщил, что не выйдет на поле во время матчей сборной России против Словакии и Словении 8 и 11 октября соответственно. Ранее Дзюбу на игру вызвал новый главный тренер сборной Валерий Карпин.

­«Я долго думал над этой ситуацией и пришёл к выводу, что пока не набрал оптимальную форму, чтобы помочь сборной на 100 процентов. Предыдущий сезон получился очень сложным и долгим. Были большие ожидания от Евро, серьёзная подготовка, мы выложились на все 100, но результат получился неудачный. Все это сказалось и на физической форме, и на эмоционально»

, – заявил нападающий «Зенита» в эфире «Матч ТВ».

Дзюба отметил, что это вовсе не значит, что он временно приостановил карьеру в сборной. Он рассчитывает, что сможет восстановиться уже в ноябре и выйти на поле в составе российской сборной.