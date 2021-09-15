Высший смысл выборов, Crew Dragon с гражданскими, проигрыш "Спартака": главное к утру четверга

Владимир Путин выступил с видеообращением к россиянам, в котором попросил проголосовать на выборах в Госдуму, назвав их важнейшим событием в жизни страны. «Высший смысл выборов – это прежде всего выражение воли народа России как главного источника власти, реализация конституционного права граждан определять дальнейшее развитие страны, которую все мы хотим видеть суверенной и благополучной», – отметил глава государства. Запись обращения размещена на сайте Кремля.

SpaceX впервые в истории произвела запуск корабля Crew Dragon, экипаж которого составляют только гражданские лица. Ракета-носитель Falcon 9 стартовала в 03:02 по московскому времени с мыса Канаверал, штат Флорида, запись трансляции доступна на сайте компании. В состав экипажа вошли 29-летняя детский врач, 51-летняя профессор геологии, 41-летний сотрудник аэрокосмической корпорации, а также 38-летний миллиардер. Полет должен продлиться три дня, за это время Crew Dragon достигнет орбиты высотой 575 км, (для сравнения, высота орбиты МКС – примерно 420 км).

Талибы (движение признано экстремистским и запрещено в РФ) призвали международное сообщество разморозить финансовые активы Афганистана и признать правительство движения. Об этом в интервью японскому телеканалу NHK заявил представитель движения Забихулла Муджахид, передает ТАСС. По его словам, «все, что пойдет на пользу Афганистану, пойдет на пользу и международному сообществу». Муджахид пояснил, что нынешнее правительство является временным.

Ранее, 14 сентября, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что решения США и Запада о финансовой помощи Афганистану и размораживании его зарубежных активов будут приниматься на основании дальнейших шагов движения.

Московский «Спартак» проиграл у себя дома польской «Легии» со счетом 0:1 в матче первого тура группового этапа Лиги Европы. Это пятое поражение подряд команды в еврокубках, отмечает «Чемпионат». После игры фанаты красно-белых освистали футболистов «Спартака» и стали выкрикивать в их адрес нецензурные высказывания. Как заявил главный тренер команды Руй Витория, принять результат было сложно, однако «ничего еще не потеряно». Он отметил, что «Спартаку» предстоит отыграть еще пять матчей в Лиге Европы. «Будем к ним готовиться», – заверил Витория.

Пхеньян назвал цель запуска баллистических ракет, произведенного накануне, 15 сентября, в сторону Японского моря. Как пишет РБК со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК), это было сделано для того, чтобы проверить боеготовность нового железнодорожно-мобильного ракетного полка. «Цель учебной контрольной стрельбы заключается в том, чтобы подтвердить практичность впервые примененной к бою железнодорожно-мобильной ракетной системы, неожиданно оценить боеготовность и способность к выполнению огневых задач нового полка и отработать порядок боевого действия», – говорится в сообщении ЦТАК.