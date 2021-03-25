В Японии обеспокоены запуском Северной Кореей ракет в сторону моря

В береговой охране Японии рассказали о запуске со стороны КНДР двух ракет в сторону моря, передает ТАСС.

Согласно заключению военных, ракеты упали за пределами японских территориальных вод и исключительной экономической зоны. В правительстве страны дали предварительную оценку произошедшему и заявили, что в настоящее время анализируют поступающие сведения.

«Это возмутительный поступок, который несет угрозу стабильности и безопасности нашей страны и региона», – подчеркнул премьер-министр Ёсихидэ Суга. Он также отдал распоряжение всем профильным министерствам и ведомствам оперативно и точно информировать местное население обо всех подробностях, связанных с новыми ракетными пусками КНДР и приказал удостовериться в безопасности всех судов и гражданских самолетов, находящихся в районе запуска.

Как считают в правительстве, запущенные ракеты являются баллистическими.

В министерстве обороны Японии назвали действия КНДР «серьезной проблемой для всего международного сообщества, включая Японию».

Ранее КНДР объявила об успешных испытаниях новой крылатой ракеты большой дальности, которая, как отмечается, поразила цели на расстоянии 1,5 тыс. км. Японское правительство в связи с этим сообщило, что если ракета действительно способна преодолевать такое расстояние, то это несет прямую угрозу миру и безопасности Японии.