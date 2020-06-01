Марина Казанкова об отборе актрис-космонавток: Пересильд проходила всё как танк!
Актриса рассказала про кастинг для первого в истории фильма, который снимут в космосе
Актриса и абсолютная чемпионка мира по фридайвингу Марина Казанкова рассказала Sobesednik.ru об испытаниях, которые пришлось пройти претенденткам на главную роль в проекте Первого канала «Вызов. Первые в космосе».
– О проекте я узнала случайно, – говорит Марина. – Мой папа – лётчик-истребитель, поэтому космос для него – то место, куда он всегда мечтал попасть. Он мне позвонил со словами: «На Первом канале объявили всероссийский кастинг на проект «Вызов». Актриса, которую выберут, полетит в космос сниматься в кино». Раз папа попросил, я начала узнавать, что нужно сделать, чтобы попасть на кастинг. Требовалось заполнить анкету, снять и отправить видео – монолог Татьяны из «Евгения Онегина». Я это сделала.
Марина не питала больших надежд, но, как оказалось, зря.
– Прошло много времени, я об этом уже подзабыла, – продолжает Казанкова. – Я проводила семинар в Италии, в самом глубоком бассейне. В какой-то момент, когда я оказываюсь на суше, мне звонит папа и говорит: «Тебя показали по Первому каналу в числе девушек, которых отобрали для всероссийского конкурса!» Также мне папа сказал, что отобрали ещё и Ольгу Кузьмину (звезда сериала «Кухня» – Прим. Sobesednik.ru) – мою давнюю подружку, мы играли в одном театре.
Позже мне звонят и приглашают на медосмотр. Я пришла. Этот медосмотр был очень тщательным, «космонавтским». Мне в жизни столько всего не проверяли! Потом я узнала, что была большая комиссия, которая отсматривала всех претенденток, приславших свои анкеты. Страшно представить, сколько времени было потрачено на это, так как желающих полететь в космос было очень много. Я думаю, это мечта большинства людей с советским прошлым.
– Испытания, которые пришлось пройти, очень сложные?
– Те же самые, которые проходят космонавты. Например, центрифуга. Это когда ты ложишься, тебя пристёгивают и раскручивают с большой скоростью. Это очень большая перегрузка для организма и меня к испытанию готовили специально. Например, папа, который проходил его в училище, говорил: «Главное – не расслабляйся, держи пресс в напряжении!». Дело в том, что если ты расслабишься, то можешь потерять сознание.
Был крутящийся стул в двух вариантах. Первый я проходила во время парашютистской медкомиссии. Ты садишься на стул, тебя раскручивают, ты должен наклоняться вниз и подниматься наверх.
Второй вариант я никогда не пробовала. Он был следующий: ты сидишь, тебя опять-таки раскручивают и тебе надо поворачивать голову вправо-влево. Ощущения были неимоверные: будто ты проходишь по граням какого-то бесконечного шара. С закрытыми глазами казалось, что тебя просто разворачивает во все стороны.
Меня от этого всего не тошнило, но после окончания я почувствовала, что вспотела. Организм таким образом справлялся со стрессом. Конечно же, была ещё барокамера, которая мне как фридайверу была не страшна.
– Как другие участницы справлялись с испытаниями?
– Все девчонки – классные, реально подобрали лучших из лучших по физическим и актёрским параметрам. Мы все были в разных группах. В моей группе не было никого, кому было бы прям очень тяжело. Юля Пересильд, к примеру, проходила все испытания как танк!
– Как вы отреагировали, когда узнали, что в космос полетит другая актриса?
– Сначала очень расстроилась. У меня был вопрос: «А почему? Как такое возможно?». Но потом я поехала забирать дочку из школы. Она увидела моё состояние и сказала: «Мамочка, да это же хорошо! Если бы тебя взяли, я бы так за тебя переживала, ведь это так опасно! Как хорошо, что ты со мной!». И меня сразу отпустило, потому что ребёнок наполнил меня своей любовью!
Из Досье Марины Казанковой:
Родилась – 4 августа 1981 года в Москве.
Российская и итальянская актриса, парашютистка и абсолютная чемпионка мира по фридайвингу «Jump Blue». Многократная рекордсменка «Книги рекордов Гиннесса».
Владеет пятью языками: английским, итальянским, французским, немецким и испанским.
Снималась в фильмах: «Бедная Настя», «Морской патруль», «Маргоша», «Хозяйка тайги», «Духless», «Закрытая школа» и др.
Дочке Анжелике 11 лет.
Внимание на экран!
На Первом канале стартует реалити о подготовке к съёмкам фильма «Вызов». Это первое в истории кино, которое будет снято на орбите Международной космической станции. В главной роли – Юлия Пересильд, режиссёр фильма – Клим Шипенко.
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Рубрика: Культура и ТВ