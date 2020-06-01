Актриса и абсолютная чемпионка мира по фридайвингу Марина Казанкова рассказала Sobesednik.ru об испытаниях, которые пришлось пройти претенденткам на главную роль в проекте Первого канала «Вызов. Первые в космосе».

– О проекте я узнала случайно, – говорит Марина. – Мой папа – лётчик-истребитель, поэтому космос для него – то место, куда он всегда мечтал попасть. Он мне позвонил со словами: «На Первом канале объявили всероссийский кастинг на проект «Вызов». Актриса, которую выберут, полетит в космос сниматься в кино». Раз папа попросил, я начала узнавать, что нужно сделать, чтобы попасть на кастинг. Требовалось заполнить анкету, снять и отправить видео – монолог Татьяны из «Евгения Онегина». Я это сделала.

Марина не питала больших надежд, но, как оказалось, зря.

– Прошло много времени, я об этом уже подзабыла, – продолжает Казанкова. – Я проводила семинар в Италии, в самом глубоком бассейне. В какой-то момент, когда я оказываюсь на суше, мне звонит папа и говорит: «Тебя показали по Первому каналу в числе девушек, которых отобрали для всероссийского конкурса!» Также мне папа сказал, что отобрали ещё и Ольгу Кузьмину (звезда сериала «Кухня» – Прим. Sobesednik.ru) – мою давнюю подружку, мы играли в одном театре.

Позже мне звонят и приглашают на медосмотр. Я пришла. Этот медосмотр был очень тщательным, «космонавтским». Мне в жизни столько всего не проверяли! Потом я узнала, что была большая комиссия, которая отсматривала всех претенденток, приславших свои анкеты. Страшно представить, сколько времени было потрачено на это, так как желающих полететь в космос было очень много. Я думаю, это мечта большинства людей с советским прошлым.