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Верховный комиссар ООН призвал к мораторию на применение системы распознавания лиц

Он уверен, что прежде чем начать её активное применение, необходимо понять, как при этом соблюсти права и свободы людей

Фото: Global Look Press

Использование некоторых систем, основанных на нейронных сетях, без оглядки на соблюдение базовых прав человека может привести к «катастрофическим» последствиям, уверен верховный комиссар Организации объединённых наций (ООН) Мишель Бачелет. Он считает, что на использование технологий искусственного интеллекта в сфере распознавания лиц и смежных областях пока следует наложить мораторий.

«Использование технологий на базе искусственного интеллекта может иметь негативные и даже катастрофические последствия в том случае, если они используются без должного понимания того, как они влияют на права человека», — полагает эксперт ООН (цитата по ТАСС).

Напомним, что ранее, после убийства полицейскими Джорджа Флойда в США ряд американских технологических корпораций отказались предоставлять свои системы распознавания лиц правоохранительным органам Соединенных Штатов. Компания Amazon тогда обратила внимания, что американское законодательство не способно должным образом регулировать применение подобных технологий и пообещала самостоятельно разработать законодательные инициативы в этой области.

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