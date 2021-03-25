Россияне всё лучше относятся к суррогатному материнству, но плохо понимают, что это такое

Согласно опросу, проведенному ВЦИОМ, лишь 20% россиян считают, что хорошо осведомлены о суррогатном материнстве (в равных долях среди мужчин и женщин). «В общих чертах» об этом знают 67% граждан (71% среди женщин и 63% среди мужчин), а не знают — 11% (преимущественно мужчины).

При этом за последние восемь лет отношение к суррогатному материнству в российском обществе заметно улучшилось: если в 2013 году его считали совершенно неприемлемым 19%, то сейчас таких лишь 13%. Увеличилось и число россиян, которые считают, что суррогатное материнство допустимо в случае, если родители не могут сами зачать ребенка (сейчас 70%, а было 60%). Впрочем, тех, кто полагает, что суррогатное материнство допустимо в любой ситуации, стало даже меньше: 14% против 16%.

Наиболее консервативно в этом плане настроены старшие группы от 35 лет — среди них больше всего тех, кто категорически против этого. Молодые люди относятся к суррогатному материнству куда проще: в возрастной группе 18-24 года 35% не видят в этом ничего плохого в любых ситуациях. Среди людей от 25 до 34 лет эта доля составляет 20%, а дальше снижается, достигая минимума (8%) в наиболее возрастной группе.

Впрочем, судя по тому же результату ВЦИОМа, многие россияне не до конца понимают, что в действительности значит суррогатное материнство, хотя могут быть уверены в обратном. Социологи попросили респондентов попытаться отделить фейки о нем от правды и выяснилось, что, к примеру, почти половина россиян (46%) полагают, что суррогатная мать может быть генетическим родителем ребенка, хотя это не соответствует действительности — ещё 23% вообще затруднились ответить на этот вопрос.

Напомним, что тема суррогатного материнства получила резонанс после неоднозначного уголовного дела о торговле детьми, которое российские правоохранительные органы возбудили против врачей одной из таких клиник во время пандемии. Тогда выяснилось, что из-за закрытых границ новорожденным детям родители из-за рубежа вынуждены были нанимать нянь и снимать квартиры в России.

Государственные медиа также раскрутили этот конфликт, который подхватили депутаты во главе с единороссом Петром Толстым, разработав законопроект, дополнительно ограничивающий суррогатное материнство. Сторонники суррогатного материнства неоднократно высказывали мнение, что авторы законопроекта и сами не до конца понимают, что это такое, а сам документ называли популистским.