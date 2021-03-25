Логотип Sobesednik.ru
Сегодня, в 10:46

Россияне всё лучше относятся к суррогатному материнству, но плохо понимают, что это такое

Больше половины россиян не понимают, что такое суррогатное материнство, но их отношение к нему постепенно улучшается

Фото: Global Look Press

Согласно опросу, проведенному ВЦИОМ, лишь 20% россиян считают, что хорошо осведомлены о суррогатном материнстве (в равных долях среди мужчин и женщин). «В общих чертах» об этом знают 67% граждан (71% среди женщин и 63% среди мужчин), а не знают — 11% (преимущественно мужчины).

При этом за последние восемь лет отношение к суррогатному материнству в российском обществе заметно улучшилось: если в 2013 году его считали совершенно неприемлемым 19%, то сейчас таких лишь 13%. Увеличилось и число россиян, которые считают, что суррогатное материнство допустимо в случае, если родители не могут сами зачать ребенка (сейчас 70%, а было 60%). Впрочем, тех, кто полагает, что суррогатное материнство допустимо в любой ситуации, стало даже меньше: 14% против 16%.

Наиболее консервативно в этом плане настроены старшие группы от 35 лет — среди них больше всего тех, кто категорически против этого. Молодые люди относятся к суррогатному материнству куда проще: в возрастной группе 18-24 года 35% не видят в этом ничего плохого в любых ситуациях. Среди людей от 25 до 34 лет эта доля составляет 20%, а дальше снижается, достигая минимума (8%) в наиболее возрастной группе.

Впрочем, судя по тому же результату ВЦИОМа, многие россияне не до конца понимают, что в действительности значит суррогатное материнство, хотя могут быть уверены в обратном. Социологи попросили респондентов попытаться отделить фейки о нем от правды и выяснилось, что, к примеру, почти половина россиян (46%) полагают, что суррогатная мать может быть генетическим родителем ребенка, хотя это не соответствует действительности — ещё 23% вообще затруднились ответить на этот вопрос.

Напомним, что тема суррогатного материнства получила резонанс после неоднозначного уголовного дела о торговле детьми, которое российские правоохранительные органы возбудили против врачей одной из таких клиник во время пандемии. Тогда выяснилось, что из-за закрытых границ новорожденным детям родители из-за рубежа вынуждены были нанимать нянь и снимать квартиры в России.

Государственные медиа также раскрутили этот конфликт, который подхватили депутаты во главе с единороссом Петром Толстым, разработав законопроект, дополнительно ограничивающий суррогатное материнство. Сторонники суррогатного материнства неоднократно высказывали мнение, что авторы законопроекта и сами не до конца понимают, что это такое, а сам документ называли популистским.

Рубрика: Общество

Поделиться статьей
Комментарии для сайта Cackle
Персона
Политика 1 день назад

Глеб Павловский: В острый момент Система пожертвует кем угодно

Расследование 1 день назад

Мэрия, МВД и школы: Где еще работала служба санобработки, чей сотрудник задержан по делу об отравлении арбузом из "Магнита"

Расследование 4 дня назад

Найден самый дорогой дом в России - за 40 млрд рублей. Фирма его владельца получала заказы от МИД и Управделами президента

Расследование 4 дня назад

Кто убил отца Александра Меня?

Расследование 5 дней назад

Если хочешь остаться: Как иностранцы бьются за право работать в РФ и при чем тут разливы нефти

Расследование 5 дней назад

Друзья Владимира Соловьева в разгар пандемии позаимствовали реанимобиль для сюжета о Навальном

Общество 2 минуты назад

Экс-полицейским дали по 9 лет колонии строгого режима за изнасилование подростка бутылкой

Общество 9 минут назад

Михаилу Ефремову отказали в смягчении приговора, несмотря на раскаяние

Политика 41 минуту назад

"Умное голосование" выбрало Брюханову, а не Литвинович

Политика 1 час назад

Происки Госдепа? В Питере уже начали находить неучтенные бюллетени

Общество 1 час назад

В Петербурге появилось граффити со Змеем Горынычем-Вишневским, которого побеждает единоросс

Политика 1 час назад

Соратник Навального сообщил, когда заработает "Умное голосование"

Общество 2 часа назад

Митинг BLM в Нью-Йорке: фоторепортаж Sobesednik.ru

Общество 2 часа назад

Освещающему убийство в Бужаниново журналисту угрожают уголовным делом

Общество 3 часа назад

Никита Хрущев в домашнем интерьере

Общество 3 часа назад

Рентабельной нефти в России осталось на 21 год

Общество 4 часа назад

Главное к 15 сентября: россиян оставят без связи в ЧС, уголовка за релиз, блокировки Xiaomi в Крыму

Политика 4 часа назад

В Японии обеспокоены запуском Северной Кореей ракет в сторону моря

Общество 5 часов назад

СК вызвал на допрос женщину, привезшую гроб сестры к зданию администрации Балашихи

Общество 5 часов назад

Социолог объяснил рост числа конфликтов с мигрантами в России пандемией

Общество 13 часов назад

Американка погасила долг семейной пары копателей могил из российского села

Общество 14 часов назад

Почему Путин ушел на самоизоляцию? Все версии, кроме официальной

Общество 15 часов назад

Путин в самоизоляции, Явлинский в коттедже, мигранты на расселении: новости к вечеру 14 сентября

Общество 16 часов назад

"Шо? Опять в бункер?!" В сети отреагировали на заявление президента о самоизоляции

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика