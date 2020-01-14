В Думе хотят запретить женщинам вынашивать детей для иностранцев и одиноких мужчин

Группа депутатов Госдумы внесла в нижнюю палату парламента законопроект, по которому российских женщин ограничат в праве быть суррогатными матерями, если вынашивать ребенка они будут не для семейных пар с российским гражданством. Допускается случай, когда только у одного из потенциальных родителей есть гражданство РФ.

Также услуги суррогатного материнства, согласно предложениям законодателей, будут доступны для одиноких женщин, которые по медицинским причинам не могут иметь детей. При этом одиноким мужчинам, иностранцам или однополым парам пользоваться услугами суррогатных матерей предлагается запретить.

При этом детям, рожденным от суррогатных матерей, депутаты намерены давать российское гражданство вне зависимости от того, какое гражданство будет у его настоящих родителей. Такое уточнение парламентарии считают целесообразным из-за того, что на момент вступления в силу закона, предположительно, дети будут вынашиваться для иностранцев.

Авторы документа считают, что это поможет отстоять права ещё не рожденных детей.