Юрист: Запрет суррогатного материнства лишает людей шансов на перемены к лучшему

Руководитель компании «Росюрконсалтинг» рассказал Sobesednik.ru про последствия дела «О торговле людьми», обвиняемыми по которому стали несколько человек, связанные с практикой суррогатного материнства.

– Индустрия суррогатного материнства уничтожена полностью. Сейчас клиники не начинают программы суррогатного материнства, они панически боятся самого этого словосочетания. Потому что никому не хочется лежать лицом в пол. Идут обыски в клиниках, происходят изъятия документов. Что касается нас, то мы, конечно, работали и будем работать. И никуда не уйдем несмотря на козни Следственного комитета, – рассказал Константин Свитнев, оказывающий юридическую поддержку клиентам «Европейского Центра суррогатного материнства».

Напомним, в конце апреля гендиректор ЕЦСМ Владислав Мельников назвал в суде имена нескольких знаменитостей, которые стали клиентами подобной услуги. Наряду с именами популярных артистов тогда прозвучало и имя крупного федерального чиновника.

– Не удивлюсь, если Следственный комитет придет за Киркоровым, Лазаревым или Мироновым и так далее, – говорит Константин Свитнев.

Уголовное дело по части 2 статьи 127.1 УК («О торговле людьми») было заведено в начале прошлого года после несчастного случая в Одинцово. В одной из квартир умер новорожденный мальчик. Прибывшие на вызов скорая и полиция обнаружили в квартире еще двоих детей и их няню. Выяснилось, что дети были рождены суррогатными матерями для богатых родителей с Филиппин.

Через полгода начались аресты фигурантов дела. Ими стали врачи и сотрудники клиник, центров суррогатного материнства. В том числе гендиректор ЕЦСМ Владислав Мельников, который сейчас находится в СИЗО.

– Надо понять, что каждый ребенок, который приходит в этот мир – это уникальный шанс изменить мир к лучшему. Пушкин родился в семье из восьми детей, Гоголь – третий ребенок из двенадцати. Достоевский, Толстой, Менделеев, Репин, Павлов, Булгаков, Калашников – это все люди, которые родились в многодетных семьях, но все они уникальны. Я просто спрашиваю себя, а скольких шансов изменить этот мир к лучшему, может лишить нас Следственный комитет своими «масками шоу»?

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