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25 апреля, воскресенье

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[21:12]Киркоров, Лазарев, Володин: директор суррогатного центра назвал звёздных "клиентов"
[18:16]Британский глава разведслужбы назвал РФ ослабевающей в плане экономики и демографии
[17:43]Около десяти участников митинга 21 апреля в Москве доставили в отделы полиции
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[16:42]ОМОН против Зелибобы: В Екатеринбурге появился новый политический стрит-арт
[15:58]Патриарх Кирилл рассказал, как ему предложили взять Белый дом в 90-х
[15:00]Валерий Рашкин встал на табурет, вопреки требованиям полиции
[14:11]Президент Чехии предположил, чем бы РФ могла ответить за инцидент в Врбетице
[13:29]Снятый с показа на ММКФ фильм про скинов-геев покажут бесплатно в "СПИД.центре"
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[10:47]Москвичам старше 60 лет заплатят 1000 рублей за первую прививку от COVID-19
[09:59]Симоньян не верит Байдену, а Навального могут прооперировать: Новости к утру 25 апреля

24 апреля, суббота

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[16:18]"Аэрофлот" вернет деньги за рейсы на Кипр, закрывшийся на локдаун
[15:58]В Совфеде предлагают замедлить работу YouTube на майские праздники
[15:00]Лукашенко придумал, что делать, если его "застрелят". Власть перейдет силовикам
[14:29]Банки готовятся увеличивать доходность вкладов после повышения ключевой ставки
[13:31]Евросоюз осудил включение "Медузы" в список "иностранных агентов"
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[11:35]"Ъ": Россия может выслать чешское пиво – дипломатов для ответа не хватает
[10:58]Дипскандалы, борьба с оппозицией, трудно быть "иноагентом". Главное к 24 апреля
[08:07]Певица Валерия готовится снова стать бабушкой
[02:53]Банк заплатит до 500 тысяч штрафа за рекламу с Моргенштерном
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23 апреля, пятница

[23:10]Данные ученого РАН об оттоке 70 тысяч исследователей из России за год опровергли
[22:36]Путин подписал указ о трудовых ограничениях для физлиц из недружественных стран
[22:03]"Вы можете по гербарию судить о лесе?": Райкин назвал минусы онлайн-спектаклей
[21:27]Актрису для фильма о космосе "Вызов" режиссер выберет после медкомиссии
[20:42]"Пишу я, а не товарищ майор": Координатор штаба Навального начала отрицать пытки
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[17:41]Команда Прилепина с 9 мая начнет сбор подписей за установку памятника Сталину
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[15:31]Индия обновила рекорд: число заболевших COVID-19 за сутки превысило 332,7 тысячи
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Киркоров, Лазарев, Володин: директор суррогатного центра назвал звёздных "клиентов"

Общество
21:12, 25 апреля 2021

Киркоров, Лазарев, Володин: директор суррогатного центра назвал звёздных "клиентов"
Global Look Press
Global Look Press

Фигурант уголовного процесса о продаже детей Владислав Мельников перечислил имена тех «одиноких мужчин», кто, по его словам, обращался за услугами в его компанию, подбиравшую для клиентов суррогатных матерей. Об этом со ссылкой на аудиозапись судебного заседания пишет портал NEWS.ru.

Апелляцию на арест фигурантов дела Мосгорсуд рассматривал 21 апреля.

Напомним, что под следствием оказались менеджеры, врачи Европейского центра суррогатного материнства Владислава Мельникова и сам владелец фирмы.

Сам генеральный директор говорит о сотнях мужчин, которые воспользовались альтернативной репродуктивной технологией для того, что получить «своего генетического ребенка с прочерком в графе “мать”».

Неясно, с позволения ли клиентов или без него, но он перечисляет имена Евгения Миронова, Сергея Лазарева, Филиппа Киркорова.

«Я также горжусь тем, что изучив наш юридический, организационный опыт, им воспользовался председатель Государственной Думы Вячеслав Володин», — цитирует слова Мельникова издание.

Сведения об этих показаниях гендиректора центра подтвердила адвокат подсудимых Людмила Айвар. Однако насколько они соответствуют действительности, пока неизвестно.

Теги: #Володин #Филипп Киркоров #Евгений Миронов #Сергей Лазарев #Знаменитости #новости звезд

Рубрика: Общество

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