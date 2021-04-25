Киркоров, Лазарев, Володин: директор суррогатного центра назвал звёздных "клиентов"

Фигурант уголовного процесса о продаже детей Владислав Мельников перечислил имена тех «одиноких мужчин», кто, по его словам, обращался за услугами в его компанию, подбиравшую для клиентов суррогатных матерей. Об этом со ссылкой на аудиозапись судебного заседания пишет портал NEWS.ru.

Апелляцию на арест фигурантов дела Мосгорсуд рассматривал 21 апреля.

Напомним, что под следствием оказались менеджеры, врачи Европейского центра суррогатного материнства Владислава Мельникова и сам владелец фирмы.

Сам генеральный директор говорит о сотнях мужчин, которые воспользовались альтернативной репродуктивной технологией для того, что получить «своего генетического ребенка с прочерком в графе “мать”».

Неясно, с позволения ли клиентов или без него, но он перечисляет имена Евгения Миронова, Сергея Лазарева, Филиппа Киркорова.

«Я также горжусь тем, что изучив наш юридический, организационный опыт, им воспользовался председатель Государственной Думы Вячеслав Володин», — цитирует слова Мельникова издание.

Сведения об этих показаниях гендиректора центра подтвердила адвокат подсудимых Людмила Айвар. Однако насколько они соответствуют действительности, пока неизвестно.