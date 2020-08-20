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Варнава против буллинга, Кашин за улицу Зиничева: новости к вечеру 8 сентября

Дайджест событий к вечеру среды

Фото: Global Look Press, скриншот

В возрасте 55 лет погиб глава МЧС Евгений Зиничев. Он умер, спасая режиссера Александра Мельника на учениях в Арктической зоне. Режиссера тоже не удалось спасти. Президент Владимир Путин выразил соболезнования семье главы МЧС и заявил, что смерть Зиничева стала для него и личной потерей. Они долгое время работали вместе.

Известно, что Зиничев прыгнул в воду за режиссером, который сорвался с выступа. Журналист Олег Кашин предложил переименовать в честь министра одну из улиц Калининграда, где он некоторое время занимал должность губернатора.

Петербург второй раз за сентябрь вышел на первую строчку антирейтинга по приросту абсолютных чисел заражения коронавирусом. За предыдущие сутки в Северной столице зафиксировано 1430 новых случаев заражения ковидом, хотя до этого, 7 сентября, оперштаб рапортовал о 626 выявленных случаях за сутки.

В России начала работу горячая линия психологической помощи для подростков, страдающих от буллинга. Обратиться на нее могут не только сами дети, столкнувшиеся с травлей, но и родители, педагоги или иные помогающие специалисты. Лицом кампании, созданной на площадке «Травли NET» стала комикесса Катерина Варнава. 

Коротко о других новостях:

  • Два человека погибли в городе Ногинске под Москвой из-за взрыва газа. Еще 15 человек пострадали.
  • Еще 24 юрлица и 6 юрлиц из России, связанных со строительством Крымского моста, попали в санкционные списки Украины
  • Тина Канделаки займется кураторством в отношении каналов ТНТ, Пятница и ТВ-3. Она более не является генпродюсером телеканала «Матч ТВ»
  • Компания «Яндекс» сообщила, что подверглась крупнейшей за историю рунета кибератаке. Атака не повлияла на работу сервисов, данные пользователей не пострадали, уточняют в организации.

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