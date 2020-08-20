Варнава против буллинга, Кашин за улицу Зиничева: новости к вечеру 8 сентября
Дайджест событий к вечеру среды
В возрасте 55 лет погиб глава МЧС Евгений Зиничев. Он умер, спасая режиссера Александра Мельника на учениях в Арктической зоне. Режиссера тоже не удалось спасти. Президент Владимир Путин выразил соболезнования семье главы МЧС и заявил, что смерть Зиничева стала для него и личной потерей. Они долгое время работали вместе.
Известно, что Зиничев прыгнул в воду за режиссером, который сорвался с выступа. Журналист Олег Кашин предложил переименовать в честь министра одну из улиц Калининграда, где он некоторое время занимал должность губернатора.
- “Зиничев сказал: если что-то пойдет не так - ты сядешь". Чиновник вспомнил опыт работы с погибшим главой МЧС
Петербург второй раз за сентябрь вышел на первую строчку антирейтинга по приросту абсолютных чисел заражения коронавирусом. За предыдущие сутки в Северной столице зафиксировано 1430 новых случаев заражения ковидом, хотя до этого, 7 сентября, оперштаб рапортовал о 626 выявленных случаях за сутки.
В России начала работу горячая линия психологической помощи для подростков, страдающих от буллинга. Обратиться на нее могут не только сами дети, столкнувшиеся с травлей, но и родители, педагоги или иные помогающие специалисты. Лицом кампании, созданной на площадке «Травли NET» стала комикесса Катерина Варнава.
Коротко о других новостях:
- Два человека погибли в городе Ногинске под Москвой из-за взрыва газа. Еще 15 человек пострадали.
- Еще 24 юрлица и 6 юрлиц из России, связанных со строительством Крымского моста, попали в санкционные списки Украины
- Тина Канделаки займется кураторством в отношении каналов ТНТ, Пятница и ТВ-3. Она более не является генпродюсером телеканала «Матч ТВ»
- Компания «Яндекс» сообщила, что подверглась крупнейшей за историю рунета кибератаке. Атака не повлияла на работу сервисов, данные пользователей не пострадали, уточняют в организации.
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Рубрика: Общество