"Погиб как спасатель": Симоньян раскрыла подробности гибели главы МЧС Зиничева
Министр погиб во время межведомственных учений в Арктической зоне, пытаясь спасти упавшего с обрыва оператора
Глава МЧС России Евгений Зиничев погиб сегодня на учениях в Красноярском крае, когда пытался спасти оператора, который сорвался с выступа. Об этом рассказала главред RT Маргарита Симоньян в своем Telegram-канале.
«Они с оператором стояли на краю выступа. Оператор поскользнулся и сорвался в воду. Очевидцев было достаточно – никто не успел даже сообразить, что произошло, как Зиничев рванул в воду за сорвавшимся человеком и разбился о выступавший камень. Погиб как спасатель. Земля пухом», – написала она.
Ранее в МЧС сообщили, что министр погиб при исполнении служебного долга, спасая жизнь человека во время межведомственных учений в Арктической зоне. Ему было 55 лет.
Владимиру Путину уже доложено о гибели главы МЧС.
Как писал Sobesednik.ru, Зиничев входил в число возможных кандидатов в преемники действующего главы государства.
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