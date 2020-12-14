Глава МЧС России Евгений Зиничев погиб сегодня на учениях в Красноярском крае, когда пытался спасти оператора, который сорвался с выступа. Об этом рассказала главред RT Маргарита Симоньян в своем Telegram-канале.

«Они с оператором стояли на краю выступа. Оператор поскользнулся и сорвался в воду. Очевидцев было достаточно – никто не успел даже сообразить, что произошло, как Зиничев рванул в воду за сорвавшимся человеком и разбился о выступавший камень. Погиб как спасатель. Земля пухом», – написала она.

Ранее в МЧС сообщили, что министр погиб при исполнении служебного долга, спасая жизнь человека во время межведомственных учений в Арктической зоне. Ему было 55 лет.

Владимиру Путину уже доложено о гибели главы МЧС.

Как писал Sobesednik.ru, Зиничев входил в число возможных кандидатов в преемники действующего главы государства.