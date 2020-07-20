Аскольд Запашный: После устроенного сестрой скандала, меня от неё навсегда отвернуло
Народный артист РФ преддверии своего дня рождения рассказал Sobesednk.ru о подарке от брата, который не использовался 12 лет, конкуренции с Эдгардом Запашным, а также объяснил, чем закончился скандал с его старшей сестрой по отцу Марицей
Аскольд Запашный на днях показал подписчикам подарок от своего старшего брата - мотоцикл. Как оказалось, этому подарку уже 12 лет.
- Он мне его выкатил прямо во время шоу на сцену, мотоцикл был с гравировкой «брату от брата». Мотоцикл простоял просто так все 12 лет, мама боялась, что мы с братом разобьёмся на нем, - рассказывает Аскольд. То, что мой брат тоже собирался гонять, пугало маму особенно, Эдгард неаккуратный ездок. Страхи заставили маму спрятать документы.
Мы особо не проявляли инициативу, слушая маму, да и прав нужной категории у меня не было. Я буквально в этом году поставил номера, сказал маме, что я уже взрослый мужчина, да и работаю всю жизнь в опасной профессии.
- Вы ведь любите экстремальные развлечения? Какие именно?
- У меня нет цели подвергнуть свою жизнь риску, мне в профессии этого и так хватает, но от экстремальных увлечений где-то в поездках, к примеру, не отказываюсь. Недавно был в Лас-Вегасе, там прыгнул с самой высокой в городе башни, в Сочи с удовольствием прыгнул с 207- метровой высоты.
На отдыхе занимаюсь дайвингом, я лицензированный дайвер, погружаюсь до сорока метров, нырял с акулами, погружался в жерло вулкана. Мои дочери тоже ныряют. Ева, ей 12 лет, уже лицензированный дайвер, Эльза, ей 11 лет, тоже ныряет, но пока на безопасные глубины. Также мы всей семьёй любим горнолыжные виды спорта, катаемся на сноуборде и лыжах.
- Часто в работе бывают непредвиденные случаи?
- Постоянно! Мы же пробуем новые трюки, совершенствуемся. Маму и папу неоднократно атаковали хищники, как и нас с братом, у нас масса шрамов. У меня пять операций на позвоночнике, в связи с моей работой на лошадях. Не раз я работал с переломанной ногой – ведь спектакль нельзя останавливать.
- Между вами с братом есть конкуренция?
- Конкуренция – обязательная составляющая жизни. Если ты не рискуешь, не делаешь поступки, которые приведут тебя к достижениям, ничего получаться не будет. Эдгард, к примеру, сильнее меня в жонглировании. Он запрыгивал на галопирующую лошадь, трюк называется «курс», и жонглировал факелами.
Я за всю свою жизнь так и не смог покидать факел, много раз пробовал, но не моё, однажды чуть ногу себе не сломал, хотел сам себя убедить, что я смогу. А с другой стороны, у меня акробатика шла хорошо, а у брата нет.
- Наблюдая за детьми, как думаете, они смогут продолжить вашу династию?
- Конечно! Было бы странно, если я сказал бы что- то другое. Мои дети с самого детства в цирке, я делаю всё для того, чтобы они занимались цирком и цирк любили. Вопрос в том, что все думают, якобы наша династия фундаментально строится только на хищниках, а она строится на цирке. Я не преследую цели сделать из них дрессировщиков, они должны уметь и жонглировать, и гимнастикой заниматься. Я их развиваю всесторонне.
- Чем закончился скандал со старшей сестрой?
- К счастью, скандал ушёл в тишину, к несчастью, ничего хорошего для них не произошло. Моя сестра сама себя и всех своих близких довела до кризиса. Марица хотела жить в спокойном маленьком мирке, но фамилия обязывала на большее, она пыталась найти компромисс, но потянула за собой свою семью.
Из-за её эгоизма пострадал её сын Дан Запашный. Он очень талантливый и добрый мальчишка, любящий своё дело, но его мама посадила под свой каблук, превратилась в диктатора - такая же история была у неё с её мамой. В результате они разошлись навсегда, она даже на похороны матери не приехала.
Её все время раздражал наш успех, хоть и стремиться к нему она не хотела. После того, как она обвинила нас с братом во всех грехах, хотя мы к её проблемам в цирке никакого отношения иметь не могли, и сказала, что мы ей не братья, а однофамильцы, меня от неё навсегда отвернуло. Если раньше я ей сочувствовал, теперь презираю.
Мы всегда старались помогать своим родственникам, сестру хотели развивать, нам было важно, чтобы фамилия Запашные звучала по всем фронтам, но с ней невозможны никакие отношения из-за её агрессии.
Племянника мы приглашали к нам в цирк, он приехал агрессивно настроенный, но потом, поговорив с Эдгардом, у него появилась симпатия к нам. С нами работать он так и не смог, не захотел принимать предложение без участия своей мамы, к сожалению, мать его настолько затерроризировала, что он своего решения не изменит.
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Рубрика: Шоу-бизнес