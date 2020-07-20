Аскольд Запашный: После устроенного сестрой скандала, меня от неё навсегда отвернуло

Аскольд Запашный на днях показал подписчикам подарок от своего старшего брата - мотоцикл. Как оказалось, этому подарку уже 12 лет.

- Он мне его выкатил прямо во время шоу на сцену, мотоцикл был с гравировкой «брату от брата». Мотоцикл простоял просто так все 12 лет, мама боялась, что мы с братом разобьёмся на нем, - рассказывает Аскольд. То, что мой брат тоже собирался гонять, пугало маму особенно, Эдгард неаккуратный ездок. Страхи заставили маму спрятать документы.

Мы особо не проявляли инициативу, слушая маму, да и прав нужной категории у меня не было. Я буквально в этом году поставил номера, сказал маме, что я уже взрослый мужчина, да и работаю всю жизнь в опасной профессии.

- Вы ведь любите экстремальные развлечения? Какие именно?

- У меня нет цели подвергнуть свою жизнь риску, мне в профессии этого и так хватает, но от экстремальных увлечений где-то в поездках, к примеру, не отказываюсь. Недавно был в Лас-Вегасе, там прыгнул с самой высокой в городе башни, в Сочи с удовольствием прыгнул с 207- метровой высоты.

На отдыхе занимаюсь дайвингом, я лицензированный дайвер, погружаюсь до сорока метров, нырял с акулами, погружался в жерло вулкана. Мои дочери тоже ныряют. Ева, ей 12 лет, уже лицензированный дайвер, Эльза, ей 11 лет, тоже ныряет, но пока на безопасные глубины. Также мы всей семьёй любим горнолыжные виды спорта, катаемся на сноуборде и лыжах.

- Часто в работе бывают непредвиденные случаи?

- Постоянно! Мы же пробуем новые трюки, совершенствуемся. Маму и папу неоднократно атаковали хищники, как и нас с братом, у нас масса шрамов. У меня пять операций на позвоночнике, в связи с моей работой на лошадях. Не раз я работал с переломанной ногой – ведь спектакль нельзя останавливать.