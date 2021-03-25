Петербург стал лидером по суточным показателям заболевших COVID-19 второй раз за сентябрь

По всей России за сутки зарегистрировано 18 024 новых случая коронавирусной инфекции.

Об этом свидетельствуют данные оперштаба по мониторингу ситуации с COVID-19 на 8 сентября.

На вершине антирейтинга по числу инфицированных за сутки второй раз с начала месяца оказался Петербург, где зафиксировано 1 430 новых случаев заражения. При этом еще накануне, 7 сентября, сообщалось о 626 заболевших в Северной столице.

Москва находится на втором месте по новым заболевшим – за минувшие сутки здесь выявлено 1 269 случаев ковида – и на первом по числу летальных исходов (48). В Петербурге скончались 37 пациентов, в Свердловской области – 35.

В общей сложности по всей России от COVID-19 за сутки погибли 797 человек.

За весь период пандемии коронавируса в стране выявлено 7 065 904 случая коронавирусной инфекции, скончались 189 582 человека.