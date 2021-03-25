В МЧС России сообщили, что глава ведомства погиб на учениях в Норильске, когда пытался спасти кинорежиссера Александра Мельника.

«Евгений Зиничев погиб, спасая известного кинорежиссера Александра Мельника», – рассказали в МЧС РИА Новости.

Там добавили, что режиссер прибыл в Норильск для выбора места съемок своего нового документального фильма, посвященного развитию Арктики и Северного морского пути.

Как отмечается, Александр Мельник – известный российский кинорежиссер, сценарист, член гильдии кинорежиссеров России. Он известен по фильмам «Новая Земля», «Территория», является лауреатом премии «Ника», членом Академии кинематографических искусств «Ника» и многие годы сотрудничал с МЧС России.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на информированный источник, временно исполнять обязанности министра по чрезвычайным ситуациям будет первый замглавы МЧС генерал-полковник внутренней службы Александр Чуприян, который сейчас находится на учениях в Норильске.

Ранее главред RT Маргарита Симоньян рассказала, что Зиничев прыгнул в воду за оператором, который сорвался с выступа, однако оба они погибли.