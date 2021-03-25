Сегодня, в 15:36

Вместе с главой МЧС погиб кинорежиссер Александр Мельник

Режиссер прибыл в Норильск для выбора места съемок своего нового документального фильма

Фото: kino-teatr.ru

В МЧС России сообщили, что глава ведомства погиб на учениях в Норильске, когда пытался спасти кинорежиссера Александра Мельника. 

«Евгений Зиничев погиб, спасая известного кинорежиссера Александра Мельника», – рассказали в МЧС РИА Новости

Там добавили, что режиссер прибыл в Норильск для выбора места съемок своего нового документального фильма, посвященного развитию Арктики и Северного морского пути.

Как отмечается, Александр Мельник – известный российский кинорежиссер, сценарист, член гильдии кинорежиссеров России. Он известен по фильмам «Новая Земля», «Территория», является лауреатом премии «Ника», членом Академии кинематографических искусств «Ника» и многие годы сотрудничал с МЧС России. 

Как сообщает ТАСС со ссылкой на информированный источник, временно исполнять обязанности министра по чрезвычайным ситуациям будет первый замглавы МЧС генерал-полковник внутренней службы Александр Чуприян, который сейчас находится на учениях в Норильске. 

Ранее главред RT Маргарита Симоньян рассказала, что Зиничев прыгнул в воду за оператором, который сорвался с выступа, однако оба они погибли. 

Поделиться статьей
Комментарии для сайта Cackle
Персона
Дмитрий Быков 1 день назад

Олег Сенцов: Герои нужны всем. Но – мертвые

Расследование 2 дня назад

"Александр Минфин": Как доверенный Антона Силуанова получил в управление компанию, связанную с "Газпромом"

Расследование 6 дней назад

Миллиарды рублей в Москве, нищета в регионах: Как живет российская художественная гимнастика

Спорт 1 неделю назад

Как на самом деле погиб Харламов. Мы нашли нового свидетеля той самой аварии

Расследование 2 недели назад

Учитель пожаловалась Путину на Снежану Денисовну из "Наша Russia". Она оказалась членом ОНФ

Политика 2 недели назад

Рамзану Кадырову отважились бросить вызов лишь два человека

Политика 9 минут назад

В сети предложили назвать именем Зиничева одну из улиц Калининграда

Происшествия 19 минут назад

На месте взрыва дома в Ногинске ищут ребенка, который мог остаться под завалами

Происшествия 37 минут назад

Камни и скалы: Предположительное место гибели главы МЧС Зиничева попало на фото

Общество 1 час назад

Звери с ограниченными возможностями: кто и зачем берет из приютов животных-инвалидов

Общество 1 час назад

Жители Забайкалья попросили Путина лишить их пенсии, чтобы не платить "ворам на золотые унитазы"

Общество 2 часа назад

Тина Канделаки покинула пост генерального продюсера телеканала "Матч ТВ"

Происшествия 2 часа назад

"Погиб как спасатель": Симоньян раскрыла подробности гибели главы МЧС Зиничева

Политика 3 часа назад

"Голос"*: как выдвигались кандидаты в регионах

Общество 3 часа назад

Погиб глава МЧС Евгений Зиничев

Политика 3 часа назад

Сложа руки не сидим: участвующие в выборах партии рассказали о своих планах реформ в России

Общество 3 часа назад

Реформа ЖКХ привела только к износу советской инфраструктуры

Без рубрики 3 часа назад

Заграница Махлаю не поможет

Общество 4 часа назад

Петербург стал лидером по суточным показателям заболевших COVID-19 второй раз за сентябрь

Общество 5 часов назад

Друг Высоцкого: если бы Владимир был жив, он был бы рядом с Навальным

Общество 5 часов назад

Юрист рассказала об уголовном наказании за публикацию чужих фото и запрещенного контента

Общество 5 часов назад

Звучит тревожно: Гращенков прокомментировал новое заявление Собянина

Происшествия 6 часов назад

Два человека погибли после взрыва газа в Ногинске

Общество 6 часов назад

"Хоть отдохнут бабульки": россияне злорадствуют над госпитализацией ведущего Дмитрия Киселева

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика