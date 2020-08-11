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"По доброй воле – никогда": Андрей Кураев – о предложении ввести декларации в РПЦ

Андрей Кураев рассказал о коррупции в РПЦ и напомнил, что призвавший бороться с ней священник Роман стал жертвой сексуального насилия

Фото: Андрей Струнин

Андрей Кураев

Протодиакон Андрей Кураев, которому функционеры Русской православной церкви ранее запретили служение, считает, что РПЦ погрязла в коррупции и призыв молодого священника Романа (Степанова) к патриарху Кириллу (Гундяеву) и другим высшим чинам церкви обнародовать информацию о своих доходах и активах вполне актуальны.

Кураев отмечает, что в РПЦ существует значительный оборот наличных средств, которые никак не контролируются не только государством, но и прихожанами или служителями самой церкви. РПЦ никому не подотчетна, «там никогда никому не объясняют мотивы принимаемых решений», а внутреннее её устройство определяет «культивация культуры лести, комплиментов, подхалимства и закрытых интриг», говорит он в комментарии НСН

«Естественно, что это мир коррупции. К гадалке не ходи».

Предложивший бороться с коррупцией в церкви священник Роман, которого, как ранее писал Sobesednik.ru, в Чебоксарско-Чувашской епархией намерены судить за блуд и, возможно, также отлучат от службы, свою вину признал и понес епитимью. Андрей Кураев напоминает, что молодой человек в пятилетнем возрасте сам подвергся сексуальному насилию, а затем «мужественно, не скрывая своего лица», поведал обществу о «гомосексуальных интересах руководства Казанской семинарии». Протодиакон обращает внимание, что и в этом вопросе Роман является одним из тех представителей церкви, которые не боятся высказаться на тему коррупции.

Впрочем, сам Кураев не верит, что его призывы будут услышаны. Он убежден, что никаких деклараций в РПЦ не появится: «По доброй воле — никогда». Однако протодиакон допускает, что изменения все же произойдут, когда изменится государственная политика, так как «в обществе давно есть запрос над теми деньгами, которые крутятся в религиозной сфере», а сейчас власти предпочитают не замечать этой темы.

В идеальной ситуации церковное начальство должно само «бежать к журналистам» и доказывать, что они не живут чрезмерно богато и не причастны ни к каким коррупционным схемам, считает Кураев, однако в России подобной культуры пока не сложилось.

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