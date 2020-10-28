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Священника, призвавшего Патриарха раскрыть доходы, уволили со службы за блуд

Чувашский священник признал, что за ним есть грехи, но он их искупил, и в церкви ему предложили служение

Фото: скриншот

Роман Степанов

На сайте Чувашской митрополии опубликован указ о запрете священнослужений, ношения рясы, наперсного креста иерею Роману Степанову. Ранее молодой священник призвал церковнослужителей высшего ранга раскрыть свои доходы. В том числе он упомянул и Патриарха Кирилла.

«Тяжелая обстановка в Вашей собственной семье, созданная Вами, в результате чего законная супруга была вынуждена бежать от Вас, длительный период употребления тяжелых наркотических препаратов, блудное сожительство с другой женщиной – с болью вынужден говорить об этом здесь, так как Вы, не стесняясь, уже огласили свои падения всему свету. Все вышеперечисленное несовместимо со священнослужением и в соответствии с канонами Церкви влечет за собой извержение виновного из сана»

, – пишет в указе управляющий Чебоксарско-Чувашской епархией митрополит Савватий.

Церковный суд на Романом Степановым должен пройти не позднее декабря.

Степанов в разговоре с RTVi заявил, что все сказанное о нем – правда. И в церкви об этом знали, он понес епитимью, искупил грех и ему было предложено со стороны епископов приступить к службе.

«На церковный суд я приду, с точки зрения канонического права. Суд должен быть на моей стороне, но этого не будет. Церковный суд – это унижение, манипуляции. К служению я больше не вернусь, буду искать работу, я все-таки религиовед. И ещё, у меня теперь есть замечательная возможность жениться и нарожать много детей»

, – заявил священник.

Теги: #РПЦ, #религия

Рубрика: Общество

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