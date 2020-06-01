В описании к ролику священник в шутку добавляет, что это заявление исходит от «фонда борьбы с церковной коррупцией» по аналогии с созвучной структурой Алексея Навального, которую власти объявили экстремистской.

Газета «КоммерсантЪ» обратила внимание на то, что цифровые сертификаты о вакцинации от ковида не обновляются в общей системе Москвы после повторной прививки. На это жалуются ряд россиян, а служба поддержки подтверждает это. В регионах таких проблем не возникает.

Ещё с мая этого года гражданка России Ирина Викхольм находится в СИЗО в Беларуси. Как стало известно белорусской правозащитной группе «Весна», 58-летней россиянке грозит пять лет тюрьмы за твит «о совершении [Александром Лукашенко] "акта терроризма и авиапиратства"» при инциденте с самолетом Ryanair — власти сочли пост клеветническим. Отметим, что с такими же заявлениями выступали тогда и ряд официальных лиц многих государств мира.

Внук легенды советской космонавтики Сергея Королёва Андрей Королёв рассказал, что Илон Маск пригласил его, а также его сына Павла Королёва на экскурсию по заводу SpaceX в США, которую, в том числе, проводил лично:

«Невероятно благодарны Илону Маску за приглашение, гостеприимство и незабываемую почти часовую личную встречу. Слова нашей благодарности команде Илона за впечатляющую экскурсию по SpaceX и возможность увидеть своими глазами сборку двигателей, ракет и CrewDragon. Продолжайте двигать мир вперед, мистер Маск!» — пишет Королёв в своем Facebook.

«Би-би-си» рассказала о масштабной кампании, которую российские боты развернули на страницах британской прессы. Фейковые пользователи начали оставлять огромное количество комментариев, к примеру, под статьями о выводе войск из Афганистана, а затем прокремлевские медиа публиковали в России и в других странах статьи на основе этих комментариев. Таким образом пропаганда пыталась сформировать видимость общественной поддержки народом Великобритании политики России и президента Путина, пишет издание. Помимо РФ, статьи, в частности, активно выходили в Болгарии.

В Гвинее военные захватили власть, осуществив переворот с арестом недавно обнуленного 83-летнего президента Альфы Конде. Они распустили парламент и правительство. Целью переворота, по заверению военных, является борьба с коррупцией во власти и желание исправить ситуацию с бедностью в стране.

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель и Госдеп США уже призвали стороны к ненасильственным методам решения конфликта: «Насилие и любые внеконституционные меры только подорвут перспективы Гвинеи на мир, стабильность и процветание», — говорится в заявлении Госдепартамента. «Я осуждаю захват власти в Гвинее с применением силы и призываю немедленно освободить президента Альфу Конде», — обратился к сепаратистам Боррель.

Миллиардер, основатель «Русала» Олег Дерипаска предупреждает, что мировой рынок алюминия «может серьезно встряхнуть» из-за переворота в Гвинее, где производятся бокситы, используемые при производстве металла.

Сервисы по вызову такси вступили в спор о запрете абортов в штате Техас. Lyft и Uber заявили, что этот закон несет угрозу не только женщинам, но и водителям, которые везут их в клинику для аборта. По новому закону ответственность несут все, кто способствует проведению абортов. Обе компании заявили, что оплатят все судебные издержки и штрафы, если из-за этого кто-то подаст на их сотрудников в суд. «Спасибо за толчок», — добавили в руководстве Uber.

Власти США призвали Россию освободить Наримана Джеляля, задержанного недавно одного из лидеров крымских татар, а также по меньшей мере ещё 45 его коллег. Все эти дела, по мнению Госдепа США, являются политически мотивированными: «Мы призываем российские оккупационные власти немедленно освободить их», — говорится в заявлении ведомства.