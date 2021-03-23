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Горизбирком за многообразие Вишневских, Кураев за декларации для священников, Идрак за право остаться в России: новости к вечеру 7 сентября

Дайджест новостей к вечеру вторника

Фото: ЯндексКарты, соцсети

Прокремлевский блогер Сергей Колясников написал в Генпрокуратуру жалобу на экс-члена ОНК Марину Литвинович, которая участвует в думской предвыборной кампании. Колясников, известный жалобами на Навального, пытается обвинить Литвинович в оправдании терроризма и призывах к экстремистской деятельности.

Горизбирком отказался удовлетворять жалобу партии «Яблоко» на двойников Бориса Вишневского в выборных бюллетенях. Напомним, двое самовыдвиженцев поменяли внешность, имена и фамилии на идентичные тем, что и у оппозиционного политика. В избиркоме считают, что каких-либо нарушений в ситуации не наблюдается, поскольку отчества у кандидатов все равно разные.

Журналист Sobesednik.ru обнаружил на популярном сайте для набора массовки объявление о сборе на митинг возле станции метро Белорусская в Москве. Мероприятие должно состояться 13 сентября. Участникам обещают 500 рублей в виде гонорара. Уточняется, что митинг посвящен предстоящим выборам, но ни в одной из думских партий не сообщали о планах по проведению митинга в это число.

Из России вслед за Любовью Соболь и Кирой Ярмыш уехал адвокат Иван Павлов, который вел громкие дела оппозиционеров и засекреченные дела о госизменах и шпионаже. В отношении него действовали определенные запретительные меры. «Запреты не касались лишь одного — возможности уехать из страны. Это был знак, указывающий на выход», – пояснил защитник.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о халатности в связи с убийством двух школьниц в городе Киселевске, передают «РИА Новости». Задержан подозреваемый 41-летний житель города Мыски Виктор Пестерников, ранее судимый за изнасилование ребенка. Именно с ним в последний раз видели убитых девочек, они заходили вместе в магазин.

Пестерников переехал в другой город после отбытия наказания и дважды нарушал условия надзора. Он не встал на учет на новом месте жительства, чтобы за ним продолжился административный надзор.

Запрещенный к служению Андрей Кураев поддержал требование коллеги, отстраненного от служения в церкви Романа Степанова. Напомним, ранее молодой церковнослужитель призвал высших руководителей церковного служения раскрыть свои доходы, после чего чувашское республиканское управление РПЦ отстранило мужчину от службы «за блуд».

Кураев отмечает, что в РПЦ существует значительный оборот наличных средств, не контролируемых ни государством, ни служителями церкви, ни тем более прихожанами.

Фото: «В Контакте»
Роман Степанов и Андрей Кураев

В конце августа Роман Степанов заявлял, что был подвергнут изнасилованию со стороны взрослых мужчин в возрасте пяти лет. «Я пришел в церковь, где старцы и духовники сказали мне, что в том, что меня изнасиловали, виноват я сам и мне нужно каяться в этом. Мое чувство вины с каждым днем безмерно росло», – писал в соцсетях Роман Степанов. Только спустя 26 лет после случившегося он написал заявление в полицию на своих насильников, пишет pg21.

Коротко о других новостях:

  • Комик Идрак Мирзализаде решил оспорить в суде пожизненный запрет на пребывание в России, ранее предписанное министерством внутренних дел
  • На имя консервативного предпринимателя Германа Стерлигова в службе судебных приставов заведены исполнительные производства на сумму 117 тысяч рублей
  • В Москве завели уголовное дело на москвичку, которая жаловалась в поликлинику на несчитываемый QR-код в ее поддельном сертификате о вакцинации. Она купила его за 21 тысячу рублей в интернете
  • В коттеджном поселке «Ландшафт» на Рублевском шоссе выставили на продажу участок за 1,5 млрд рублей, который предположительно принадлежит соседу замглавы администрации президента Сергея Кириенко


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