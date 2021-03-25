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Битва клонов: избирком отказался удовлетворить жалобы депутата Вишневского на его "двойников"

Два кандидата-самовыдвиженца поменяли фамилию, имена и внешность, чтобы быть похожими на кандидата от "Яблока"

Фото: Личный архив

В Санкт-Петербурге избирательная комиссия оставила в бюллетенях «двойников» кандидата от партии «Яблоко», депутата заксобрания Санкт-Петербурга Бориса Вишневского. Жалоба была отклонена, так как у всех троих совпадают фамилия и имя, но различаются отчества. Об этом сообщает ТАСС

Депутат Борис Вишневский подавал две жалобы на то, что в бюллетенях на выборах в Заксобрание и Госдуму не указываются прежние имена и фамилии кандидатов Бориса Ивановича Вишневского, который до выборов был Виктором Быковым, и Бориса Геннадьевича Вишневского, ранее Алексей Шмелев. 

«В бюллетене не указывается на прежнюю фамилию и прежнее имя, поскольку по буквальному смыслу статьи 79 федерального закона “О выборах депутатов Государственной думы” такое указание предусматривается только в том случае, если имеется полное совпадение фамилии, имени и отчества. В связи с этим рабочая группа (…) пришла к выводу о том, что жалобу надлежит оставить без удовлетворения», – прокомментировал эту ситуацию на заседании член горизбиркома с правом решающего голоса Олег Зацепа. Он также признал, что фотография одного из Вишневских, который был раньше Виктором Быковым, была обработана, но закон не запрещает кандидатам сдавать фотографии, обработанные в фотошопе.

Ранее сообщалось, что кандидаты поменяли не только фамилию и имена, но и внешность, отрастив бороды.

Как отмечается, прежние имена и фамилии «двойников» Вишневского будут написаны мелким шрифтом на плакатах, которые будут висеть на избирательных участках. 

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