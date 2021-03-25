Сосед Сергея Кириенко по Рублевке продает свой участок за 1,5 млрд рублей

В коттеджном поселке «Ландшафт», который расположен на Рублевском шоссе Подмосковья, выставили на продажу участок за 1,5 млрд рублей. Соответствующее объявление на сайте КП обнаружил «Собеседник».

Авторы объявления называют дом «резиденцией под отделку на гектаре в VIP-части поселка». Площадь участка составляет 98 соток, там расположены гараж на 6 машиномест с блоком для персонала, гостевой дом, SPA-комплекс, а также гараж с автомойкой.

Площадь главного дома - 1200 кв. метров, он построен в 2008 году. Там есть 6 спален и бассейн. На первом этаже - парадный и лифтовой холл, гардеробная, гостиная с камином, зимний сад, терраса, гостевая спальня со своим санузлом и гардеробной. На втором - холл, два балкона, библиотека, кабинет, каминный зал, три спальни, каждая со своим санузлом и гардеробной комнатой. Есть и мансарда - там расположены две спальни, еще один зимний сад, панорамная крыша, санузел, зона отдыха с камином, терраса.

Владелец участка, как и его адрес, не указаны. По фотографиям, которыми сопровождается объявление, и снимкам со спутника «Собеседник» смог установить предположительного владельца шикарной недвижимости. Им может являться бывший топ-менеджер АФК «Система» Станислав Арбиев.