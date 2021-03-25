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Сосед Сергея Кириенко по Рублевке продает свой участок за 1,5 млрд рублей

Его предположительным владельцем является бывший топ-менеджер АФК "Система"

Фото: коттеджный поселок "Ландшафт"

В коттеджном поселке «Ландшафт», который расположен на Рублевском шоссе Подмосковья, выставили на продажу участок за 1,5 млрд рублей. Соответствующее объявление на сайте КП обнаружил «Собеседник».

Авторы объявления называют дом «резиденцией под отделку на гектаре в VIP-части поселка». Площадь участка составляет 98 соток, там расположены гараж на 6 машиномест с блоком для персонала, гостевой дом, SPA-комплекс, а также гараж с автомойкой.

Площадь главного дома - 1200 кв. метров, он построен в 2008 году. Там есть 6 спален и бассейн. На первом этаже - парадный и лифтовой холл, гардеробная, гостиная с камином, зимний сад, терраса, гостевая спальня со своим санузлом и гардеробной. На втором - холл, два балкона, библиотека, кабинет, каминный зал, три спальни, каждая со своим санузлом и гардеробной комнатой. Есть и мансарда - там расположены две спальни, еще один зимний сад, панорамная крыша, санузел, зона отдыха с камином, терраса.

Владелец участка, как и его адрес, не указаны. По фотографиям, которыми сопровождается объявление, и снимкам со спутника «Собеседник» смог установить предположительного владельца шикарной недвижимости. Им может являться бывший топ-менеджер АФК «Система» Станислав Арбиев. 

Фото: Google Maps

Согласно открытым данным, в в конце 90-х — начале 2000-х возглавлял строительную компанию «Систему-Галс», которая входила в АФК «Система». В 2006 году фирма провела IPO, став таким образом первой российской девелоперской компанией, разместившей акции на основной площадке Лондонской фондовой биржи. 

СМИ сообщали, что позднее Арбиев открыл счет доверительного управления в компании УК «Ренессанс Капитал». Он хотел инвестировать средства, вырученные от IPO «Системы». Последняя должна была внести их в уставный капитал специально созданной для него офшорной компании Boticelli Corporation. Но спустя несколько лет Арбиев обвинил «Ренессанс», что тот присвоил его деньги - 2,5 млрд рублей. Было подано заявление в прокуратуру о возбуждении уголовного дела по ст. 158 УК РФ (кража), о его результатах не сообщалось. 

В коттеджном поселке «Ландшафт» живет российская элита. Среди местных обитателей - первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко (он живет в нескольких десятках метров от Арбиева),полный тезка бывшего главы пограничной службы ФСБ России Владимир Проничев, жена бывшего главы ФСО Евгения Мурова - Людмила, депутат Госдумы РФ Алексей Чепа.

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