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Шульман о двойниках Вишневского: Почему у таких кандидатов не возникает проблем с подписями?

Политолог отметила, что технология с двойниками используется давно и не только в России

Фото: скриншот, соцсети

Политолог Екатерина Шульман прокомментировала ситуацию с двумя самовыдвиженцами-тезками Бориса Вишневского. Напомним, они не только взяли имя и фамилию петербургского политика перед участием в выборах, но и в итоге сменили имидж на более похожий на тот, который носит «оригинал» Вишневского.

Шульман назвала самих кандидатов-двойников лишь «статистами»:

«[Я бы больше обратила внимание] на тех, кто организует им их документационное обеспечение. Интересны не сами кандидаты, а те, кто с такой удивительной легкостью их регистрирует по подписям, откуда взялись эти подписи, почему у таких кандидатов не возникает проблем с подписями, которые возникают у всех других самовыдвиженцев»

, – заявила Шульман в разговоре с RTVi.

Политолог отметила, что технология выдвижения двойников на выборы не нова и используется не только в России. Она считает такую практику безнравственной, но законной.

«В принципе это, конечно, обман избирателей и введение их в заблуждение. Но возникает вопрос, каким образом это доказать», – задается вопросом экспертка в области выборного законодательства.

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