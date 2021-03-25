Московская антипрививочница почти добровольно призналась в покупке фальшивого документа. Она обратилась в районную поликлинику, чтобы выяснить, почему у ее именного сертификата о вакцинации от ковида не считывается QR-код.

Сотрудники медучреждения заподозрили, что сертификат фальшивый, о чем доложили участковому отдела полиции по району Марьино, передает пресс-служба МВД.

В итоге женщина призналась, что заказала подделку через интернет и заплатила за это 21 тысячу рублей. На нее было заведено уголовное дело по статье об использовании заведомо подложного документа. Теперь ей грозит наказание в виде штрафа до 80 тысяч рублей, обязательных работ до 480 часов или ареста на срок до шести месяцев.