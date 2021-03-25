В России шантажируют граждан, купивших поддельные сертификаты о вакцинации

В России появилась новая схема мошенничества – через продавцов поддельных сертификатов о вакцинации. Злоумышленники пишут обладателю липового документа, что выдавший его медработник арестован, и требуют заплатить 50 тысяч рублей за неразглашение персональных данных. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на группу компаний Angara.

Как рассказали специалисты, мошенники просят деньги за то, чтобы удалить переписку с персональными данными жертвы с почты врача. При этом базы покупателей сертификатов мошенникам передают сами продавцы.

Злоумышленники «будут использовать ситуацию по полной программе, сначала получив деньги за такую услугу, а потом шантажируя жертву и вытягивая из нее все до копейки», считает гендиректор Infosecurity a Softline Company Кирилл Солодовников.

Он отметил, что все это «чистой воды блеф», но люди, воспользовавшиеся подобной услугой, знают, что нарушили закон, и боятся наказания.

Согласно статье 327 УК РФ, за покупку и хранение поддельного документа предусмотрено до одного года лишения свободы.

По словам начальника отдела информбезопасности «СёрчИнформ» Алексея Дрозда, люди, купившие поддельные сертификаты, считаются платежеспособными клиентами (справка о внесении в реестр вакцинированных стоит от трех до 30 тысяч рублей), так что результативность действий мошенников довольно высока.

Специалисты рекомендуют в подобных ситуациях обращаться в правоохранительные органы или игнорировать сообщения шантажистов, тогда они потеряют интерес.