Невиновный Песков, возмущенная Памфилова, многоликий Вишневский, популярные "Маша и Медведь": новости к вечеру 6 сентября
Дайджест новостей к вечеру понедельника
Пресненский районный суд Москвы признал пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова невиновным в оскорблении оппозиционера Алексея Навального. Такое решение было принято по иску, в котором Пескова уличили в огульном обвинении Навального в связях с ЦРУ.
«Никто не может быть ограничен в своем праве высказать мнение и дать оценку тому или иному событию, тем более получившему общественную огласку. Информационное сообщение не содержит выраженного оскорбления в адрес истца, изложено корректно, не содержит сведений не соответствующих действительности, и не подлежит опровержению», – пояснила решение судья Каржавина.
Представитель МИД ФРГ Андреа Зассе назвал абсурдными заявления Марии Захаровой о финансировании политической деятельности Алексея Навального членами немецкого посольства в России.
Профильный комитет Совета Европы констатировал, что по итогам 2020 года в России числятся примерно 520 тысяч заключенных. РФ и Турция являются лидерами по числу лишенных свободы. При этом в России максимальный бюджет затрат на пенитенциарную систему, но минимальны затраты непосредственно на заключенных.
Глава ЦИК Элла Памфилова назвала безобразием наличие двух клонов-самовыдвиженцев на петербургском УИКе с именами Борис Вишневский. С ними в бюллетени будет тягаться настоящий Вишневский из партии «Яблоко», а двое других поменяли имя и фамилию перед выборами. « Это уже крайняя, низшая точка падения тех политтехнологов. Это просто издевательство над избирателями», – заявила Памфилова.
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Теги: #Маша и Медведь, #Элла Памфилова, #Борис Вишневский, #Выборы в Госдуму
Рубрика: Общество