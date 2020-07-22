Вчера, в 23:03

Невиновный Песков, возмущенная Памфилова, многоликий Вишневский, популярные "Маша и Медведь": новости к вечеру 6 сентября

Дайджест новостей к вечеру понедельника

Фото: скриншот, соцсети, Instagram

Пресненский районный суд Москвы признал пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова невиновным в оскорблении оппозиционера Алексея Навального. Такое решение было принято по иску, в котором Пескова уличили в огульном обвинении Навального в связях с ЦРУ. 

«Никто не может быть ограничен в своем праве высказать мнение и дать оценку тому или иному событию, тем более получившему общественную огласку. Информационное сообщение не содержит выраженного оскорбления в адрес истца, изложено корректно, не содержит сведений не соответствующих действительности, и не подлежит опровержению», – пояснила решение судья Каржавина.

Представитель МИД ФРГ Андреа Зассе назвал абсурдными заявления Марии Захаровой о финансировании политической деятельности Алексея Навального членами немецкого посольства в России.

Профильный комитет Совета Европы констатировал, что по итогам 2020 года в России числятся примерно 520 тысяч заключенных. РФ и Турция являются лидерами по числу лишенных свободы. При этом в России максимальный бюджет затрат на пенитенциарную систему, но минимальны затраты непосредственно на заключенных.

Глава ЦИК Элла Памфилова назвала безобразием наличие двух клонов-самовыдвиженцев на петербургском УИКе с именами Борис Вишневский. С ними в бюллетени будет тягаться настоящий Вишневский из партии «Яблоко», а двое других поменяли имя и фамилию перед выборами. « Это уже крайняя, низшая точка падения тех политтехнологов. Это просто издевательство над избирателями», – заявила Памфилова.

Коротко о других новостях: 

  • Умер французский комик Жан-Поль Бельмондо
  • Метеоролог Роман Вильфанд пообещал, что уже в среду в центре европейской части России начнется потепление. Температура воздуха прогреется до 15-16 градусов, а в течение недели будет держать на уровне в диапазоне 15-20 градусов
  • В Свердловской области пообещали в день выборов с 17 по 19 сентября выдавать пенсионерам подарочные карты на сумму 150 рублей. Их можно будет потратить в магазине «Пятерочка»
  • Российский мультсериал «Маша и Медведь» преодолел отметку в 100 миллиардов просмотров на YouTube.

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