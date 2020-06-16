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"Это, мягко говоря, абсурд": Германия ответила на обвинения Захаровой

Заявления Захаровой о том, будто Германия финансирует Навального через зарплату россиянам, МИД ФРГ считает "асурдным"

Фото: Скриншот

Алексей Навальный

Официальный представитель Министерства иностранных дел Германии Андреа Зассе считает обвинения Марии Захаровой в финансировании политической деятельности Алексея Навального не только «абсурдными», но и нарушающими права работников немецкого посольства в России, которые также являются гражданами РФ.

«Правительство ФРГ с большим недоумением приняло к сведению обвинения в адрес местных сотрудников посольства в Москве. То, что официальные ведомства в России конструируют обвинения в непосредственном финансировании Навального из Германии, это, мягко говоря, абсурд», — приводит слова г-жи Зассе РИА Новости.

Дипломат также обратила внимание на то, что обвинения, которые представитель российского МИД выдвигает в своих соцсетях по отношению к работающим в посольстве гражданам России, «нарушают их личные права»: «Мы решительно осуждаем эти действия и требуем соблюдения личной защиты наших сотрудников», — заявила она, не забыв добавить, что Германия требует немедленного освобождения Алексея Навального.

Напомним, что в субботу Мария Захарова заявила о раскрытии «заговора» европейских стран, «преступление» которых, судя по её словам, заключалось в том, что они платили зарплаты российским гражданам, работающим в их дипломатических представительствах в России. «Десятки» из сотен или даже тысяч таких сотрудников, по сведениям Захаровой, переводили деньги Навальному, что представитель МИД РФ считает схемой по финансированию политика Западом. 

Версию о том, что эти люди могли сами решить пожертвовать деньги структурам Навального, она не рассматривает. Откуда у Захаровой появились данные о переводах российских граждан, составляющих банковскую тайну, не уточняется.

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