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Мария Захарова уличила россиян в финансировании Навального

Захарова считает, что раскрыла заговор Запада, но, кажется, она просто доказала, что Навального финансируют россияне

Фото: АГН "Москва"

Мария Захарова

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила о раскрытии схемы финансирования структур оппозиционного политика Алексея Навального другими государствами. Сама она уверена, что это тайный заговор зарубежных правительств, однако это не более чем оценочное суждение. Никаких доказательств в пользу своей версии она не приводит.

Схема, по её словам, заключается в следующем: посольства западных стран нанимают граждан Российской Федерации для работы в их дипмиссиях и платят им зарплату. Далее эти россияне жертвуют какие-то суммы Алексею Навальному.

«Специально зарубежные правительства придумали такую форму перевода денег под Навального», — уверяет Захарова.

По её словам, Навальному жертвовали деньги российские граждане, работающие в дипмиссиях США, Германии, Канады, Франции, Испании и ряда других стран. Размер платежей Захарова не приводит, а количество таких случаев она оценивает как «десятки». При этом необходимо отметить, что в зарубежных посольствах и консульствах работают сотни, если не тысячи россиян. Никаких аргументов опровергающих версию, что эти люди могли жертвовать Навальному деньги по собственной воле, работник МИД не приводит.

Каким образом Захарова получила информацию о платежах российских граждан, поступавших на счета структур Навального, также непонятно. Эти сведения по закону составляют банковскую тайну.

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