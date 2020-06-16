Захарова объяснила, почему от неё отписываются в соцсетях. Всё происки Запада

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова пожаловалась на то, что социальные сети «скручивают» число подписчиков её аккаунта. При этом сама она уверена, что создает интересный контент, поэтому падение популярности является происками Запада, а не естественным процессом.

«Я обожаю смотреть, как западные социальные сети, в которых я присутствую, борются с моими подписчиками, — приводит её слова ТАСС. — Ты берешь какую-то очередную тысячу подписчиков, эта цифра держится пару дней, и потом у тебя, несмотря на размещение интересного материала, который как материал набирает количество просмотров, количество подписчиков начинает снижаться».

Она уверяет, что сами пользователи проявляют интерес к тем постам, которые она пишет, но модераторы платформ «в ручном режиме» делают всё, чтобы число её фолловеров падало. При этом она заверила, что никаких накруток или рекламных продвижений она не покупает ни в личных аккаунтах, ни в министерских.

Захарова заверил, что все её обвинения можно считать уже доказанными.