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Суд: Дмитрий Песков не оскорблял Алексея Навального

Опубликовано решение суда по скандальному делу о якобы связях оппозиционера с ЦРУ

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Фото: @Pixabay

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков не оскорблял находящегося в колонии оппозиционера Алексея Навального, говоря о его якобы связях с ЦРУ, говорится в опубликованном решении Пресненского районного суда Москвы по иску о защите чести и достоинства. 

— Никто не может быть ограничен в своем праве высказать мнение и дать оценку тому или иному событию, тем более получившему общественную огласку.  Информационное сообщение не содержит выраженного оскорбления в адрес истца, изложено корректно, не содержит сведений не соответствующих действительности, и не подлежит опровержению, - говорится в решении судьи Каржавиной.

Судья также подчеркнула, что официальные должностные лица государства могут дать оценку высказываниям Навального и изложить информацию, имеющуюся в распоряжении органов государственной власти.

— Несогласие истца само по себе с оспариваемыми сведениями, выдернутыми из контекста информационного сообщения, субъективная интерпретация, как порочащих, не может служить основанием для признания их порочащими, не соответствующими действительности, - отметила Каржавина.

В интервью ТАСС, опубликованному 1 октября 2020 года, Дмитрий Песков заявил: «В целом, учитывая, что с больным (Алексеем Навальным) работают специалисты ЦРУ, все, что он озвучивает, это то, что ему вкладывает в уста эта организация».

В ответ Навальный потребовал опубликовать доказательства этого или опровергнуть порочащие его заявления, пообещав дойти до суда. В ноябре 2020 года он подал иск к Пескову о защите чести и достоинства, в итоге суд его отклонил. Также он требовал, чтобы Кремль официально опубликовал на своем сайте опровержение слов пресс-секретаря Путина.  

Песков от комментариев по иску тогда отказался.

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