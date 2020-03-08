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Неполная посадка: В тюрьмах и колониях РФ заняты только 69% мест

Россия оказалась второй среди стран по количеству заключенных на 100 тыс. населения

Фото: Global Look Press

Россия оказалась на первой строчке среди стран с общим числом заключенных по итогам 2020 года. Сейчас в стране в местах лишения свободы находятся около 520 тысяч человек. Данные публикует юрфирма «Европейский центр прав человека» со ссылкой на профильный комитет Совета Европы.

По числу заключенных на 100 тысяч населения РФ на втором месте – 356 человек. Первое место у Турции (на одного человека больше). На третьей строчке Грузия (263 человека).

По расходам на заключенных РФ остается на последнем месте, хотя тюремный бюджет у страны самый крупный в Европе. По смертности в местах заключения пенитенциарная система России на первой строчке антирейтинга.

При этом тюрьмы не переполнены. На 100 мест в России приходится 69 заключенных. В первой десятке антирейтинга переполненность составляет от 107 до 127 заключенных на 100 мест.

Теги: #фсин

Рубрика: Общество

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