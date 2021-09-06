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По 150 рублей на еду раздадут пенсионерам Свердловской области на выборах

В Свердловской области пенсионерам на УИКах раздадут карты "Пятерочки" со 150 рублями на еду. Оплатят это "меценаты"

Фото: Global Look Press

В Свердловской области празднование Дня пенсионеров решили совместить с выманиванием пожилых людей на избирательные участки. Местная общественная организация договорилась с некими «меценатами», чтобы на избирательных участках пенсионерам с 17 по 19 сентября (в те же дни идет голосование) выдавали подарочные карты сети магазинов «Пятерочка».

Как пишет Znak.com, на этих картах будет всего лишь по 150 рублей.

«Размер суммы определялся исходя из объема средств, выделенных благотворителями, — пояснил Юрий Судаков из представляющий организовавшее акцию общественное объединение. — Нашим пенсионерам, когда они пойдут за продуктами, это позволит получить приятный бонус. На каждую карту ко Дню пенсионера будет зачислено 150 рублей».

По его словам, всего некие неназванные благотворители пожертвовали на эти цели сто миллионов рублей, а те 150 рублей, которые в итоге достанутся пенсионерам, можно будет потратить до 1 декабря и исключительно в продуктовых магазинах «Пятерочка» низшего ценового сегмента.

В компании X5 Retail Group, владеющей «Пятерочкой», новость оперативно прокомментировать не смогли.

О том, связана ли акция с официальными властями региона, не уточняется. Кто и каким образом будет раздавать пенсионерам эти карточки, также до конца не ясно.

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