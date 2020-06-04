Основатель "Мужского государства" снова всё выдумал. Его никто не задерживал
Поздняков придумал свое "задержание". Это сперва опровергли официальные органы, а теперь и он сам. Он снова угрожает "Тануки"
Никакого задержания Владислава Позднякова на границе с Азербайджаном не происходило. Лидер радикальной националистической группы «Мужское государство» вышел в Сеть и опроверг эту информацию аудиосообщением. Ранее эти сведения распространил его же паблик.
Теперь Поздняков говорит, что специально всё выдумал: «Это так, чисто вброс для левачков, чтобы порадовались лишний раз».
Напомним, что ранее задержание националиста опровергли в пограничной службе ФСБ России по Дагестану, а также в Госпогранконтроле Азербайджана. Sobesednik.ru уже писал, что это может быть фейком, ведь Поздняков уже год назад инсценировал собственное убийство, а затем также сообщил, что всё придумал.
В сегодняшнем сообщении глава «Мужского государства» заявил, что с понедельника начнет новый виток давления на сетевой ресторан «Тануки», который уже потребовал от администрации социальной сети Telegram заблокировать националиста из-за угроз физической расправы в адрес их сети, а также других представителей бизнеса.