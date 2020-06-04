Никакого задержания Владислава Позднякова на границе с Азербайджаном не происходило. Лидер радикальной националистической группы «Мужское государство» вышел в Сеть и опроверг эту информацию аудиосообщением. Ранее эти сведения распространил его же паблик.

Теперь Поздняков говорит, что специально всё выдумал: «Это так, чисто вброс для левачков, чтобы порадовались лишний раз».

Напомним, что ранее задержание националиста опровергли в пограничной службе ФСБ России по Дагестану, а также в Госпогранконтроле Азербайджана. Sobesednik.ru уже писал, что это может быть фейком, ведь Поздняков уже год назад инсценировал собственное убийство, а затем также сообщил, что всё придумал.

В сегодняшнем сообщении глава «Мужского государства» заявил, что с понедельника начнет новый виток давления на сетевой ресторан «Тануки», который уже потребовал от администрации социальной сети Telegram заблокировать националиста из-за угроз физической расправы в адрес их сети, а также других представителей бизнеса.