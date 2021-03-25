Сегодня, в 11:10

ФСБ опровергла задержание главы "Мужского государства"

Пограничная служба ФСБ в Дагестане говорит, что не задерживала Позднякова. Не исключено, что это сделал Азербайджан

Фото: Соцсети

Пограничные службы в Дагестане не задерживали Владислава Позднякова, основателя радикального движения «Мужское государство». Об это пишет РИА Новости со ссылкой на официальный комментарий регионального пограничного управления Федеральной службы безопасности России.

«Пограничное управление ФСБ России по Республике Дагестан не задерживало Владислава Позднякова. Может быть, азербайджанские пограничники задержали. Но не мы», — заявили представители ФСБ.

Информация о задержании лидера радикал-националистов поступило накануне от одного из его помощников, который написал, что это произошло на границе с Азербайджаном. Какая именно из сторон сделала это, не сообщалось. Факт задержания пока не подтвержден.

Позняков ранее развернул общественную кампанию против ряда сетевых ресторанов, которые использовали в своих рекламных роликах темнокожих актеров или ЛГБТ-символику. От последователей движения поступали угрозы, в том числе физического воздействия, на рестораны. После этого суши-ресторан «Тануки» даже потребовал от руководства Telegram заблокировать аккаунт Позднякова.

Как считает популярный Telegram-канал «Русский маркетинг», сообществу Позднякова действительно не место в Telegram, так как оно «целиком и полностью строится не на свободе слова и самовыражения, а на оскорблениях, провокациях и угрозах», на чем также активно зарабатывает, размещая рекламу.

«Это давно выходит за рамки просто шуток и толлинга, это вполне себе мешает бизнесу крупных компаний», — считает автор канала.

Рубрика: Общество

Поделиться статьей
Комментарии для сайта Cackle
Персона
Дмитрий Быков 1 неделю назад

Владимир Зеленский - Sobesednik.ru: "Я человек очень чувствительный и эмоциональный. Но Путин более эмоциональный и менее рациональный"

Расследование 1 день назад

Миллиарды рублей в Москве, нищета в регионах: Как живет российская художественная гимнастика

Спорт 1 неделю назад

Как на самом деле погиб Харламов. Мы нашли нового свидетеля той самой аварии

Расследование 1 неделю назад

Учитель пожаловалась Путину на Снежану Денисовну из "Наша Russia". Она оказалась членом ОНФ

Политика 1 неделю назад

Рамзану Кадырову отважились бросить вызов лишь два человека

Общество 2 недели назад

Сегодня он играет джаз. А завтра снова Крым продаст?

Политика 12 минут назад

ЦИК начала всестороннее расследование тренингов по фальсификациям в Королёве

Общество 25 минут назад

На фоне Белого дома появилась надпись со словами из песни Шуфутинского

Общество 33 минуты назад

Задержание лидера "Мужского государства" не подтвердилось. Он уже изображал свое убийство

Общество 1 час назад

Роман Вильфанд: "Бабье лето в этом году обязательно будет"

Политика 1 час назад

Песков ответил на обращение СМИ с предложением внести поправки в закон об иноагентах

Общество 1 час назад

"Азбука Вкуса" использует бумажные крышки вместо пластиковых. Они вдвое дороже

Общество 1 час назад

Навальный отдал премию им. Бориса Немцова политзаключенным

Общество 2 часа назад

В школе на Кубани открыли первый класс на одного человека

Общество 3 часа назад

Шутка на депортацию. Брилев объяснил Путину, чем тот отличается от Меркель – у него нет мобильного

Общество 3 часа назад

Каждый десятый уволится, если у него на работе введут дресс-код. 60% его одобряют

Общество 4 часа назад

Российским пиратам становится все сложнее: Роскомнадзор заблокировал шесть VPN-сервисов

Общество 5 часов назад

Россияне в этом году начали скупать зимнюю одежду уже с августа

Общество 6 часов назад

Россиян предупредили о штрафе за хранение заготовок на зиму в подвале домов

Политика 6 часов назад

Главное к 3 сентября: Атака пропаганды на The Bell, предательский TikTok и "сумасшедшие идеи" Зеленского

Происшествия 6 часов назад

Байден объявил режим ЧС в нескольких штатах из-за наводнения

Происшествия 7 часов назад

Взрыв ракеты Alpha американской частной компании попал на видео

Общество 7 часов назад

"Я календарь переверну..." Как нет?! В России под 3 сентября бум продаж календарей

Общество 16 часов назад

Опрос: больше 60% россиян работают не по специальности

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика