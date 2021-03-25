Пограничные службы в Дагестане не задерживали Владислава Позднякова, основателя радикального движения «Мужское государство». Об это пишет РИА Новости со ссылкой на официальный комментарий регионального пограничного управления Федеральной службы безопасности России.

«Пограничное управление ФСБ России по Республике Дагестан не задерживало Владислава Позднякова. Может быть, азербайджанские пограничники задержали. Но не мы», — заявили представители ФСБ.

Информация о задержании лидера радикал-националистов поступило накануне от одного из его помощников, который написал, что это произошло на границе с Азербайджаном. Какая именно из сторон сделала это, не сообщалось. Факт задержания пока не подтвержден.

Позняков ранее развернул общественную кампанию против ряда сетевых ресторанов, которые использовали в своих рекламных роликах темнокожих актеров или ЛГБТ-символику. От последователей движения поступали угрозы, в том числе физического воздействия, на рестораны. После этого суши-ресторан «Тануки» даже потребовал от руководства Telegram заблокировать аккаунт Позднякова.

Как считает популярный Telegram-канал «Русский маркетинг», сообществу Позднякова действительно не место в Telegram, так как оно «целиком и полностью строится не на свободе слова и самовыражения, а на оскорблениях, провокациях и угрозах», на чем также активно зарабатывает, размещая рекламу.

«Это давно выходит за рамки просто шуток и толлинга, это вполне себе мешает бизнесу крупных компаний», — считает автор канала.