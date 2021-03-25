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Лидер "Мужского государства" задержан на границе с Азербайджаном

Сообщение об этом появилось в его официальном Telegram-канале

Фото: Соцсети

Сообщение о задержании Владислава Позднякова написал один из его помощников.

По его словам, это произошло во время попытки пересечения границы с Азербайджаном.

Фото: Соцсети

Напомним, после интернет-атаки на сервисы "Яндекса", Поздняков рассказывал, что у него состоялся разговор с "очень влиятельным человеком".

Причиной атаки послужил конфликт ультра-правого сообщества "Мужское государство" с суши-рестораном "Тануки". Последователям Позднякова не понравилось, что "Тануки" использовали в рекламе темнокожих моделей и символы ЛГБТ.

Лидер “Мужского государства”: Зачем в рекламе негры, когда у нас есть башкиры, якуты, ненцы?

Рубрика: Общество

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