Напомним, после интернет-атаки на сервисы "Яндекса", Поздняков рассказывал, что у него состоялся разговор с "очень влиятельным человеком".

Причиной атаки послужил конфликт ультра-правого сообщества "Мужское государство" с суши-рестораном "Тануки". Последователям Позднякова не понравилось, что "Тануки" использовали в рекламе темнокожих моделей и символы ЛГБТ.