Создатель "Мужского государства" инсценировал свою смерть, но ему никто не поверил

Создатель сообщества «Мужское государство» Владислав Поздняков опубликовал в телеграме свое «воскрешение». Ранее его сообщники распространили в интернете информацию, будто Позднякова убили в подъезде дома, где он жил. В доказательство были приведены фотографии с места убийства с «окровавленным» мужчиной на лестничной площадке.

Вечером в телеграм-канале Позднякова появилось сообщение с поддержкой решения Трампа по началу уголовного преследования лидеров движения «Антифа», а следом было опубликовано видео самого «воскрешения» россиянина.

Напомним, Поздняков известен кейсами о травле российских женщин за контакты с иностранцами в Москве в период Чемпионата мира в 2018 году, также он и его сообщники деанонили актрис из порнографического клипа Rammstein.

В России в отношении Позднякова было заведено уголовное дело за разжигание ненависти к социальной группе «женщины», но позже условный срок был отменён после частичной декриминализации статьи.

Сообщения о смерти Позднякова и постановочные кадры изначально вызвали у пользователей иронию и породили череду мемов.

В сети появилось фото предполагаемого убийцы Позднякова pic.twitter.com/j5HbuoRU9m — Квирбейт (@queerbt) June 2, 2020