Все стороны, вовлеченные в якобы состоявшееся накануне задержание основателя радикального националистического движения «Мужское государство» Владислава Позднякова, официально отрицают это. Ранее Sobesednik.ru писал, что информацию опровергает ФСБ России, а теперь с аналогичным заявлением выступили в Госпогранслужбе Азербайджана.

«Сообщения о задержании азербайджанскими пограничниками на азербайджано-российской границе гражданина России Владислава Позднякова безосновательны», — говорится в заявлении азербайджанских пограничников (цитата по ТАСС).

Напомним, что ранее в Telegram-канале Позднякова появилось сообщение о том, что он был задержан на границе России и Азербайджана. В пограничном управлении ФСБ по Дагестану опровергли задержание, предположив, что, возможно, это сделали на азербайджанской стороне. Теперь и этот вариант исключен.

В июне 2020 года Sobesednik.ru писал о другом похожем случае с Владиславом Поздняковым. Тогда он инсценировал собственное убийство, однако спустя некоторое время показал свое «воскрешение». В этот раз «похищение» также может оказаться сфабрикованным.