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Главные события за 31 августа: первый репер-президент, высокий риск смерти у переболевших ковидом, блогеры-наблюдатели, поврежденные самокаты и духовные скрепы

Коротко о главных события произошедших во вторник

Скандально известный рэпер Моргенштерн собрался стать президентом России через 10-15 лет. По его словам, в случае, если что-то плохое произойдёт в стране, то он сделает все, чтобы это остановить. «Я хочу, чтобы все были счастливы. У нас народ – 90% – ненавидит жизнь. Я сделаю так, чтобы... Я введу закон, который обязывает любить жизнь! Ха-ха, вот что я сделаю», – добавил он. 

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что высокий риск смертности после перенесенного коронавируса сохраняется в течение полугода. 

Как отметил Мурашко, в этот период у человека возможно появление различных осложнений, связанных с образованием тромбов, поражением нервной и сердечно-сосудистой системы. Он подчеркнул, что пациентам, переболевшим коронавирусом, в первую очередь необходимо пройти углубленную диспансеризацию.

Сентябрьские выборы пройдут с привлечением блогеров на избирательные участки в качестве наблюдателей. Как пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на документ «Общественные наблюдатели-блогеры. ЕДГ-2021», сетевых инфлюенсеров предлагают привлечь для борьбы с фейками. При этом блогеры не обязательно должны быть из числа популярных, это могут быть обычные держатели аккаунтов.

Согласно установкам, указанным в документе, в идеале к участию планируют привлечь 57 тысяч человек. Это покроет 60% избирательных участков. Инсайдеры уточняют, что программа-минимум – покрыть блогерами треть участков.

Первый заместитель председателя Банка России Сергей Швецов подписал рекомендации, согласно которым в действующем Гражданском кодексе РФ следовало бы исключить дозволение для лиц от 14 до 18 лет самостоятельно заводить банковские счета. В ЦБ уверены, что подростки не заслуживают подобной экономической свободы и все банковские операции они должны проводить с согласия родителей (или иных законных представителей). 

Неизвестные в Москве повредили более 800 самокатов, нанеся солидол на электронную панель. Всего злоумышленники испортили 503 самоката прокатного сервиа Whoosh, более 285 самокатов сервиса Urent и 30 самокатов «Яндекс.Go». Причины такого поступка пока не установлены. 

Под Тулой закрыли фестиваль поэзии из-за участия в нем открытой лесбиянки Оксаны Васякиной. 

«За три недели до фестиваля я узнала, что некие православные активисты пишут жалобы в УФСБ и минкульт Тульской области на то, что в усадьбу Хомякова — их святыню — привозят писательницу с гомосексуальной ориентацией», – рассказал Васякина. Формально причиной отмены программы с 2 по 5 сентября называют антиковидные ограничения, но события последних дней вызывают некоторые сомнения. 

Рубрика: Общество

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