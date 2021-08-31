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В Москве злоумышленники повредили более 800 самокатов измазав их солидолом

Неизвестные нанесли на ручки и дисплей самокатов солидол и черный маркер, их личности уже установлены

Фото: Global Look Press

Неизвестные в Москве повредили сотни самокатов, нанеся солидол на электронную панель. Об этом сообщили сервисы аренды РБК

«Мы действительно наблюдаем умышленную порчу наших электросамокатов. Злоумышленники наносят на ручки и дисплей самоката солидол и черный маркер. Конечно, это прямой ущерб нашему имуществу, более того – самокаты простаивают, люди не могут ими воспользоваться», – рассказали в компании Whoosh. 

В сервисе добавили, что установили личности трех хулиганов, которые испортили 503 самоката. В пресс-службе компании также отметили, что не знают причин их поступка, но они уверены, что со временем это станет известно. 

Среди пострадавших оказались более 285 самокатов сервиса Urent и 30 самокатов «Яндекс.Go». 

Как отмечается, самокаты компании Lite не были испорчены, так как они работают преимущественно в Новой Москве, а в центре города их самокаты не представлены. 

Как сообщили в полиции, самокаты были повреждены 26 августа на Ленинском проспекте и Крымском Валу. 

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