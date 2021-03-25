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Моргенштерн заявил о планах стать президентом и обязать всех россиян любить жизнь

Он также рассказал, что безумно любит родную страну и не хотел бы никуда отсюда переезжать

Фото: Instagram @morgen_shtern

Скандально известный рэпер Моргенштерн собрался стать президентом России через 10-15 лет. Об этом сообщает издание «Гордон». 

В интервью Дмитрию Гордону рэпер, настоящее имя которого Алишер Валеев, заявил о своих президентских амбициях. Он рассказал, как безумно любит родную страну, был во многих других странах, но не хотел бы никуда переезжать. 

«Я поездил много где – у меня мама живет в Европе. Нет, я бы не смог. Я хочу жить здесь», – сказал рэпер.

На вопрос о том, есть ли другие страны лучше России, он ответил, что с Россией может сравниться разве что Украина. 

По его словам, в случае, если что-то плохое произойдёт в стране, то он сделает все, чтобы это остановить.

«Потому что уже нахожусь на уровне, когда смогу. Ну, *****, камон, чувствуете, что я президентом буду через лет 10–15? Это инсайд был. Спойлер: так и будет», – заявил репер. 

Он также назвал нынешнего российского лидера Владимира Путина «отличным мужиком». А позднее Моргенштерн рассказал, что бы он сделал, если реально стал главой государства. 

«Я хочу, чтобы все были счастливы. У нас народ – 90% – ненавидит жизнь. Я сделаю так, чтобы... Я введу закон, который обязывает любить жизнь! Ха-ха, вот что я сделаю», – добавил он. 

Сегодня у репера проходит свадьба с его возлюбленной Диларой Зинатуллиной.

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