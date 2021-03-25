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"Сбежит из ЗАГСА": Рудковская – откровенно о грядущей свадьбе Моргенштерна

Яна считает, что Моргену нужно хорошо подумать перед тем, как жениться

Фото: Фото - инстаграм Яны Рудковской

Грядущая свадьба рэпера Моргенштерна и его избранницы Дилары, намеченная на 31-е августа, обещает стать одним из самых громких событий уходящего лета. Пока друзья пары готовят подарки, самый известный продюсер страны Яна Рудковская советует Моргенштерну не торопиться и … сбежать из ЗАГСА.

- Я за этой парой не слежу, но Моргенштерн – хороший парень, - заявила Яна. – Мне очень не хочется, чтобы их история закончилась так же, как у Насти Ивлеевой с Элджеем – слишком короткие отношения и в итоге развод. Я считаю, что шоубизнес не должен влиять на семейные отношения. Они не должны переплетаться.

Рудковская считает: в ЗАГС Моргенштерну пока рано. Поэтому дала ему ценный совет.

- Я рекомендую ему очень хорошо подумать, прежде чем жениться, - говорит Яна. – Я бы на его месте сбежала и стала сбежавшей невестой. Возможно, Моргенштерн так и сделает. Он же себя иногда позиционирует как женщину. А тут будет сбежавший Моргенштерн с хэштегом "сбежавшая невеста". По-моему, прекрасно!

Напомним, что с Диларой Моргенштер встречается уже больше года. Девушка сама сделала ему предложение руки и сердца, на которое он ответил согласием. Недавно в беседе с журналистами сам певец признался, что уже готов к семейной жизни и хочет иметь много детей.

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