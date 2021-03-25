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В Минздраве предупредили о высоком риске смерти в течение шести месяцев после COVID-19

В этот период у человека возможно появление различных осложнений, связанных с образованием тромбов и т.д.

Фото: Global Look Press

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что высокий риск смертности после перенесенного коронавируса сохраняется в течение полугода. Об этом он сообщил в интервью телеканалу «Россия-24».

«На протяжении последующих шести месяцев после перенесенного ковида резко возрастает риск смерти», – цитирует главу Минздрава ТАСС

Как отметил Мурашко, в этот период у человека возможно появление различных осложнений, связанных с образованием тромбов, поражением нервной и сердечно-сосудистой системы. Он подчеркнул, что пациентам, переболевшим коронавирусом, в первую очередь необходимо пройти углубленную диспансеризацию.

По его словам, сейчас уже сформированы списки людей, которым будет предложено пройти обследование. 

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что дети стали чаще заражаться коронавирусом из-за того, что вирус стал агрессивней и попросил родителей вакцинироваться перед началом учебного года. Он также подчеркнул, что перед 1 сентября необходимо провести занятия с родителями и учителями, чтобы они потом смогли донести до детей правила безопасности. 

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