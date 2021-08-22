Центробанк предложил лишить несовершеннолетних права заводить денежные счета
Ранее мошенники использовали подростков для оформления дебетовых карт, на которые оформлялись кредиты
Первый заместитель председателя Банка России Сергей Швецов подписал рекомендации, согласно которым в действующем Гражданском кодексе РФ следовало бы исключить дозволение для лиц от 14 до 18 лет самостоятельно заводить банковские счета. Об этом сообщает Агентство правовой информации.
В ЦБ уверены, что подростки не заслуживают подобной экономической свободы и все банковские операции они должны проводить с согласия родителей (или иных законных представителей). Родителям же должна быть доступна информация о совершенных детьми денежных операциях. Фактически предлагается лишить граждан в возрасте от 14 до 18 лет права на банковскую тайну.
В Центробанке отметили, что это остается лишь рекомендацией, которая была согласована с министерством просвещения.
Тема банковских услуг для несовершеннолетних стала особенно актуальной после нескольких кейсов, когда мошенники привлекали подростков для оформления дебетовых карт, на которые после набирали многотысячные кредиты. Счета по кредитам в итоге предоставлялись родителям.