Центробанк предложил лишить несовершеннолетних права заводить денежные счета

Первый заместитель председателя Банка России Сергей Швецов подписал рекомендации, согласно которым в действующем Гражданском кодексе РФ следовало бы исключить дозволение для лиц от 14 до 18 лет самостоятельно заводить банковские счета. Об этом сообщает Агентство правовой информации.

В ЦБ уверены, что подростки не заслуживают подобной экономической свободы и все банковские операции они должны проводить с согласия родителей (или иных законных представителей). Родителям же должна быть доступна информация о совершенных детьми денежных операциях. Фактически предлагается лишить граждан в возрасте от 14 до 18 лет права на банковскую тайну.

В Центробанке отметили, что это остается лишь рекомендацией, которая была согласована с министерством просвещения.

Тема банковских услуг для несовершеннолетних стала особенно актуальной после нескольких кейсов, когда мошенники привлекали подростков для оформления дебетовых карт, на которые после набирали многотысячные кредиты. Счета по кредитам в итоге предоставлялись родителям.