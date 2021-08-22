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Центробанк предложил лишить несовершеннолетних права заводить денежные счета

Ранее мошенники использовали подростков для оформления дебетовых карт, на которые оформлялись кредиты

Фото: Global Look Press

Первый заместитель председателя Банка России Сергей Швецов подписал рекомендации, согласно которым в действующем Гражданском кодексе РФ следовало бы исключить дозволение для лиц от 14 до 18 лет самостоятельно заводить банковские счета. Об этом сообщает Агентство правовой информации.

В ЦБ уверены, что подростки не заслуживают подобной экономической свободы и все банковские операции они должны проводить с согласия родителей (или иных законных представителей). Родителям же должна быть доступна информация о совершенных детьми денежных операциях. Фактически предлагается лишить граждан в возрасте от 14 до 18 лет права на банковскую тайну.

В Центробанке отметили, что это остается лишь рекомендацией, которая была согласована с министерством просвещения. 

Тема банковских услуг для несовершеннолетних стала особенно актуальной после нескольких кейсов, когда мошенники привлекали подростков для оформления дебетовых карт, на которые после набирали многотысячные кредиты. Счета по кредитам в итоге предоставлялись родителям.

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