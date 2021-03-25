Под Тулой закрыли фестиваль поэзии из-за участия в нем открытой лесбиянки Оксаны Васякиной

Российская поэтесса Оксана Васякина сообщила, что в Тульской области отменили литературный фестиваль «Хомяков home», в котором она должна была принять участие. Формально причиной отмены программы с 2 по 5 сентября стали антиковидные ограничения, но события последних дней вызывают некоторые сомнения.

«За три недели до фестиваля я узнала, что некие православные активисты пишут жалобы в УФСБ и минкульт Тульской области на то, что в усадьбу Хомякова — их святыню — привозят писательницу с гомосексуальной ориентацией», – рассказал Васякина «Таким делам».

Оксана Васякина является радикальной феминисткой и открытой лесбиянкой. В автобиографических произведениях она рассказывает об опыте пережитого насилия, отношении к женщинам и мужчинам и принципиально называет свое письмо «женским».

На личной странице в Facebook журналистка Алина Бахмутская отметила, что обличительные тексты в отношении Васякиной появились в сообществах с такими названиями как «Россия Консервативная», «Русская почва», «Общество "ПАМЯТЬ"», «Стратегия Белой России», а также на страницах русских националистов, в том числе в телеграм-канале Егора Холмогорова.

Одна из авторов подобных текстов сетовала:

«В доме православного человека <…> будет учить жизни гомосексуалистка Васякина, будут проводиться опыты над живыми человеческими душами».

«В течение нескольких дней руководство фестиваля, как я понимаю, общалось с силовиками — содержания этих переговоров мы не знаем, да и какая уже разница», – пишет Бахмутская. Фестиваль был отменен.

«Со стороны активистов со мной никто не связывался, видимо, они меня за человека не держат, – комментирует ситуацию Васякина. — Решали вопрос сразу на административном уровне, используя разные рычаги давления. Мне все это очень неприятно, но если абстрагироваться от эмоций, то это дискриминация, которой в нашей стране якобы нет. Зато есть гомофобный закон, который в некотором смысле легализует такую реакцию».

Ранее в Анапе владелице отеля пришлось публично принести извинения за гомофобный выпад в сторону девушек-лесбиянок, прибывших на отдых.