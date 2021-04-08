Гомофобы оказались единственными, кто на открытие ЛГБТ-фестиваля принес радужный флаг
Ежегодный фестиваль кино об ЛГБТ традиционно открылся при провокации со стороны гомофобов
Сегодня, 23 июля, в столичном фонде «СПИД.центр» состоялось открытие ежегодной ЛГБТ-кинофестиваля «Бок о бок».
За некоторое время до мероприятия активисты ксенофобных инициатив «Мужское государство», «Сорок сороков» и SERB стали угрожать организаторам, что не допустят проведения подобных встреч.
Председатель Совета фонда «СПИД.центр» Антон Красовский в личном телеграм-канале с отдыха на надувной фигуре единорога призвал гомофобов сдержать обещание и «не филонить».
После Красовский отметил, что официальная служба безопасности ArtPlay, в здании которого находится фонд, отказалась охранять мероприятие со следующей формулировкой: «Да вы заднеприводные. Еще рисковать из-за вас».
В итоге вечером на открытие кинофестиваля все-таки пришли активисты «Сорока сороков», но в фонд их не пропустили сотрудники фонда. Тогда они решили провести свой перформанс у дверей организации.
Примечательно, что из всех участником культурной встречи только у гомофобно настроенных гостей при себе оказался радужный флаг. Несколько взрослых мужчин из этой команды бросили символ ЛГБТ-сообщества на кафель и начали его топтать со словами: «Москва – не Содом. [Гомосексуалы], гоу хоум».
Организаторы мероприятия прибыли на место правоохранителей.