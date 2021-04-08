Гомофобы оказались единственными, кто на открытие ЛГБТ-фестиваля принес радужный флаг

После Красовский отметил, что официальная служба безопасности ArtPlay, в здании которого находится фонд, отказалась охранять мероприятие со следующей формулировкой: «Да вы заднеприводные. Еще рисковать из-за вас».

В итоге вечером на открытие кинофестиваля все-таки пришли активисты «Сорока сороков», но в фонд их не пропустили сотрудники фонда. Тогда они решили провести свой перформанс у дверей организации.

Примечательно, что из всех участником культурной встречи только у гомофобно настроенных гостей при себе оказался радужный флаг. Несколько взрослых мужчин из этой команды бросили символ ЛГБТ-сообщества на кафель и начали его топтать со словами: «Москва – не Содом. [Гомосексуалы], гоу хоум».

Организаторы мероприятия прибыли на место правоохранителей.