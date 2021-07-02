Хозяйку отеля в Анапе оштрафовали за выселение лесбиянок

Телеграм-канал Baza опубликовал видео показательного гостеприимства в анапском отеле «Атмосфера Джемете». Девушки-постояльцы попросили хозяйку гостевого дома убрать арендованный ими номер от песка и собачьей шерсти.

Привести слова, которые использует хозяйка отеля в ответ на просьбу, невозможно. Женщина грубо материлась и обещала гостьям, что, если те вызовут полицию или иные надзорные органы, то «вы все будете у меня лизать здесь».

Одна из отдыхающих записала инцидент на телефон. Спустя четыре часа девушки покинули отель, а хозяйка отказалась возвращать им деньги за четыре дня, что они уже оплатили.

«Я, как гражданин Российской Федерации, не приемлю представителей ЛГБТ»

, – объяснялась владелица гостевого сервиса

Когда видео распространилось в рунете, хозяйка отеля попробовала объясниться, записав публичное обращение и обвинив девушек в том, что они лесбиянки.

По ее словам, когда она зашла в номер, одна из девушек была в дверях, а две другие лежали на кровати и «мило целовались».

«В нашем гостевом доме отдыхают только благополучные семьи с детьми, которые не должны видеть целующихся женщин, не должны видеть женоподобных мужчин, обнимающих, непонятно во что одевающихся. У нас отель за семейные ценности»

, – заявила владелица дома.

Всех недовольных она отправила к «Владимиру Владимировичу Путину, который никогда не разрешит в нашей стране однополых браков, либо пропаганду сексуальных меньшинств». Вместе с тем гомофобка пригрозила раскрыть имена девушек, если ей разрешит полиция.

В полиции хозяйка отеля вела себя с меньшим апломбом. На видео из отдела МВД она извинилась перед гостями отеля, жителями и туристами Анапы:

«Эти слова были сказаны в порыве усталости и гнева. Извините меня, пожалуйста, еще раз. Я больше так не буду»

«Кубанские новости» сообщают со ссылкой на главу Ростуризма Зарину Догузову, гостинице и ее сотрудникам был выписан административный штраф.