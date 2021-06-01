Обвиняемый в смерти гея москвич сбежал на перерыве из суда, оставив паспорт

1 июня в Москве из здания Басманного суда сбежал Антон Бережной, обвиняемый по делу о гибели гея около Курского вокзала. Об этом сообщает пресс-служба правозащитной группы «Стимул».

В тот день была собрана новая коллегия присяжных. Напомним, что в предыдущий раз представители выборки оправдали мужчину, который напал с ножом на двух геев, догнав их около столичного вокзала и выкрикивая гомофобные выражения. Якобы они сочли достаточной позицию защиты, которая утверждает, что один из потерпевших, Роман Едалов, сам упал на нож.

Бережной исчез во время перерыва, объявленного после речи прокурора. Обвиняемый оставил в суде свой паспорт.

До этого Бережной находился под подпиской о невыезде, несмотря на тяжесть инкриминируемого преступления.