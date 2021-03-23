Поклонскую – на остров, победителей Евровидения – в Москву, владельцев иностранной недвижимости – в Думу: новости к вечеру 27 августа

Наталья Поклонская может стать послом на Островах Зеленого Мыса. В кругах общественников, журналистов и политологов полагают, что такое назначение может стать своего рода ссылкой для неугодного и слишком принципиального политика. К примеру, Ксения Собчак в своем телеграм-канале отмечает, что заявления Поклонской часто шли вразрез с линией «Единой России». В том числе по вопросам пенсионной реформы.

Сама Поклонская не стала как-то комментировать новости о своей новой должности. «Я еще являюсь депутатом Госдумы, поэтому комментировать какую-либо информацию о моем будущем трудоустройстве после окончания депутатской каденции и возможных назначениях я не буду, так как это преждевременно», – заявила она журналистам.

В управе района Измайлово депутат-самовыдвиженец Татьяна Царенко была госпитализирована с травмой головы. Ее толкнул депутат от «Яблока» Фридрих Барац, который попытался пройти через проходную управы без очереди, но Царенкo преградила ему путь, из-за чего получила толчок и ударилась головой об стену.

В результате на Бараца набросился депутат ЛДПР Антон Медведев. Разнять мужчин смогли сотрудники охраны.

Представитель фракции КПРФ в нынешнем составе Госдумы Юрий Синельщиков заявил, что после выборов коммунисты будут ставить вопрос об изменении законодательства об иностранных агентах. Он пояснил, что даже те его однопартийцы, что голосовали за принятие таких ограничительных законов, уже сомневаются в разумности применения новой буквы закона.

Журналист Sobesednik.ru Илья Давлятчин нашел более 30 кандидатов в депутаты Госдумы с иностранной собственностью. В лидерах представители «Единой России», их в общем списке 15 фамилий. Все подробности можно узнать в этом тексте.

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Дмитрий Песков отреагировал на заявление журналистов в России, обвиняющих власти в прессинге российских неконъюнктурных СМИ. Пресс-секретарь Путина заявил, что закон отменен не будет, но якобы возможно «конструктивно обсуждать» его применение.

Группа Måneskin, победившая в конкурсе «Евровидение-2021» приедет в Москву 31 августа на встречу с фанатами. Концертная программа не предусмотрена. Встреча пройдет в Парке Горького.

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