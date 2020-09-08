Внучка Горького: Сын Берии умер у меня на коленях

Марфе Пешковой – 95 лет. Своё царственное имя она получила от деда – Максима Горького. Была невесткой Берии, дружила с дочерью Сталина. Немало трагичных событий выпало на долю этой такой хрупкой, но сильной женщины, но она их пережила достойно.

Несмотря на все испытания, которые ей преподносила судьба, Марфа Пешкова остаётся по-женски обворожительной, по-человечески доброй и манкой. В свои элегантные годы – пьёт шампанское, любит сладкое и ходит в день по семь километров.

Накануне своего юбилея Марфа Максимовна поделилась с нами самым сокровенным.

– Ходи больше пешком, – настоятельно рекомендует мне Марфа Максимовна, каждый раз, когда мы с ней общаемся. – Тем, что у меня такая фигура, я обязана, конечно, генетике, но и ходьбе тоже. Несмотря на погоду, я всегда хожу здесь среди сосен пешком.

Гостеприимная хозяйка разрезает шикарный торт, которым мы с ней решили полакомиться, невзирая на все диеты в мире. Запиваем сладкое вкусным шампанским.

– Движение – это жизнь, – добавляет Марфа Максимовна. – Движение и любовь – вот то, что наполняет человека, даёт смысл и стимул к жизни. Никогда не бойся поправиться – тогда будешь в форме. И вообще никогда и ничего не бойся. При любых обстоятельствах важно лишь одно – оставаться самой собой.

Походка у Марфы Максимовны царственная, она не переходит, а словно переплывает из одной комнаты в другую. В квартире, что находится в знаменитом подмосковном посёлке очень чисто, элегантно и нет всякой роскоши – только самое необходимое.

– Здесь, – рассказывает хозяйка, – всё осталось от бывших хозяев, которые уехали за границу. Моей мебели нет, мои – книги, иконы, фото родных и дедушкины вещи.

– Марфа Максимовна, можно я посижу на этом прекрасном комоде, который принадлежал вашему дедушке? – спрашиваю я разрешения.

– Это не комод, – смеётся Пешкова, – а ящик для обуви, который стоял у деда в его родном доме в Нижнем Новгороде…

– Иди сюда, – приглашает меня Марфа Максимовна в свою спальню, где на трельяже стоят самые дорогие её сердцу фотографии дедушки, отца, мамы, сестры Дарьи, которая до недавнего времени служила в московском театре имени Евгения Вахтангова.

– Ваш дедушка, кого из внучек больше любил – вас или Дарью?

– Он относился к внучкам одинаково хорошо. Наши имена дал нам дедушка. Мне было десять лет, когда его не стало, а Дарье и того меньше. У нас была обязанность всегда приглашать деда к столу. Мы жили неподалёку отсюда. Но моё любимое место на земле – Сорренто, где я родилась и куда мы постоянно уезжали всей семьёй, за это я благодарна дедушке.