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Подозреваемого в убийстве 8-летней девочки в Тюмени арестовали до 25 октября

Тело девочки было найдено 19 августа

Фото: скриншот

Ленинский районный суд в Тюмени арестовал подозреваемого в убийстве восьмилетней девочки Виталия Бережного, пишет 72.ru. 40-летний мужчина останется в СИЗО до 25 октября.

Напомним, девочка пропала 30 июня. Ее останки были обнаружены 19 августа при скашивании травы на территории Лесобазы. Чтобы установить личность преступника, образцы ДНК собирали у всех сотрудников расположенного рядом производства.

Как пишет местное издание, Бережной был безработным, а также за ним числится долг более двух миллионов рублей. У него есть два взрослых ребенка от бывший супруги. Когда он развелся с женой, переехал в пансионат, рядом с которым его жертва появлялась, чтобы поймать Wi-Fi.

Предполагается, что мужчина мог первое время хранить труп ребенка под ванной.

Подозреваемый ранее не был судим, работал на мебельной фабрике. При совершении преступления он мог быть в состоянии алкогольного опьянения.

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